Σοκάρει το τελευταίο μήνυμα του Σόλα μέσα από το αεροπλάνο που αγνοείται

Σοκ προκαλεί το μήνυμα που έστειλε μέσω Whatsapp ο Αργεντινός επιθετικός Εμιλιάνο Σόλα κατά τη διάρκεια της πτήσης του από τη Γαλλία για το Κάρντιφ, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του αεροπλάνου.



Ο Σόλα δεν έκρυβε την ανησυχία του για την κατάσταση του αεροπλάνου, λέγοντας μάλιστα ότι φαινόταν να καταρρέει!

«Είμαι σε ένα αεροσκάφος που μοιάζει να καταρρέει και ταξιδεύω στο Κάρντιφ. Αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσω προπόνηση με τη νέα μου ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν σε 1,5 ώρα δεν έχετε νέα μου… Δεν ξέρω αν στείλουν κανέναν να με βρει, γιατί δεν θα μπορούν να με βρουν. Φοβάμαι!», φέρεται να έγραψε ο 28χρονος στράικερ.

Emiliano Sala sent a message to his loved ones: "I'm on the plane. It looks like it's falling apart. If in an hour and a half you do not hear from me, I do not know if they will send someone to pick me up because they will not find me … I'm scared." 😣💔pic.twitter.com/HDbt5CaWBU

— Football Vines (@FootballVines) 22 Ιανουαρίου 2019