Επτά νεκροί μέχρι στιγμής από την συντριβή αεροσκάφους στην Τεχεράνη

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά επιβαινόντων στο αεροσκάφος Boeing 707 που συνετρίβη.

Το αεροσκάφος εκτελούσε εμπορευματική πτήση και συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Φατχ, δυτικά της Τεχεράνης όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση. Ταυτόχρονα, σε ανακοίνωσή του ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος ανήκε στον στρατό και ότι σε αυτό επέβαιναν 16 άνθρωποι, σύμφωνα με το Fars.

«Εντοπίσαμε επτά πτώματα στα συντρίμμια του αεροπλάνου…η έρευνα συνεχίζεται», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων του Ιράν Πιροσέιν Κολιβάντ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια κακοκαιρίας. Νωρίτερα πάντως μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Κιργιστάν Μανάς δήλωσε ότι το αεροσκάφος ανήκε στην ιρανική εταιρεία Payam Air.

The Kyrgyzstan plane took of from Tehran Mehrabad airport but faced technical problems midair and had to make an emergency landing.https://t.co/BrTamhSooK pic.twitter.com/R7Y4Srbodp

— Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) January 14, 2019