Εικόνες-σοκ από την συντριβή του Boeing κοντά στην Τεχεράνη

Συντριβή αεροσκάφους τύπου Boeing-707, σημειώθηκε κοντά στην Τεχεράνη στο Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 10 άτομα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο αεροπλάνο, με ορισμένες πηγές να αναφέρουν πως ήταν 10, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 9. Πρόκειται για εμπορική πτήση.

«Δεν έχουμε ακόμη σαφή ενημέρωση για τις λεπτομέρειες» της συντριβής, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ο Πιρχουσέιν Κολιβάντ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The Kyrgyzstan plane took of from Tehran Mehrabad airport but faced technical problems midair and had to make an emergency landing.https://t.co/BrTamhSooK pic.twitter.com/R7Y4Srbodp

— Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) January 14, 2019