Μακελειό στο Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο μπόουλινγκ

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες υπάρχουν από πυροβολισμούς σε περιστατικό κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην αίθουσα μπόουλινγκ Gable House Bowl στο Τόρνας, που βρίσκεται περίπου 20 μίλια μακριά από την περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί «άγριος τσακωμός».

Αστυνομικός δήλωσε ότι πυροβολισμοί ερρίφθησαν και στον χώρο στάθμευσης, όπου περίπου τρεις με πέντε άνθρωποι έχουν πέσει στο έδαφος. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν πέσει στο έδαφος μέσα και έξω από το Gable House», πρόσθεσε.

It’s a fluid situation here, people trying to figure out where loved ones are. pic.twitter.com/RT9AjgsiVK

— Ruben Vives (@LATvives) January 5, 2019