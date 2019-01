Σφοδρή επίθεση από Τούρκους στο δήμαρχο Αδριανούπολης για τις αφίσες στα ελληνικά

Σφοδρή επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος της Αδριανούπολης για την απόφαση του να καλωσορίσει τουρίστες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με αφίσες που είναι γραμμένες και στα Ελληνικά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Hurriyet στην ηλεκτρονική της σελίδα, hurriyetdailynews.com ο δήμαρχος της πόλης, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δέχεται πυρά για την υποδοχή τουριστών με αφίσες γραμμένες στις δύο γλώσσες.

«Εντάξει, είναι μια ωραία χειρονομία. Αλλά το όνομα της πόλης μας είναι γραμμένο στις βουλγαρικές αφίσες ως Edirne, αλλά είναι (γραμμένο ως) Αδριανούπολη στις ελληνικές αφίσες. Κύριε Δήμαρχε, αυτή δεν είναι βυζαντινή πόλη. Ήταν η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 88 χρόνια», δήλωσε στο Anadolu ο Veysel Güner πρόεδρος της DYA. Μέχρι στιγμής, ο Gürkan δεν έχει απαντήσει στους επικριτές του.

The CHP mayor of Adrianoupolis (Edirne) under attack because he wished a happy new year and welcome to his city in Greek and Bulgarian (he should also have done it in Yehudica/Judeo-Spanish and in Armenian, the languages of the two other city’s historical minorities). https://t.co/DMzThiO4Iv

— Pierre-Yves Lambert (@tractotheque) 4 Ιανουαρίου 2019