H βασιλική οικογένεια της Ισπανίας φωτογραφίζεται και… ξεφεύγει απ’ το Πρωτόκολλο [εικόνες]

Οι ευχές εν όψει των εορτών έρχονται σα βροχή αυτές τις μέρες και η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας τις έστειλε με μια άκρως ανατρεπτική φωτογραφία.

Έχουμε συνηθίσει τις βασιλικές οικογένειες να φωτογραφίζονται αυστηρά και «στημένα» κρατώντας ένα προφίλ που ταιριάζει με το βασιλικό Πρωτόκολλο.

Αυτό το δεδομένο έσπασε η ισπανική βασιλική οικογένεια πριν λίγες ημέρες.

Στην ευχετήρια κάρτα τους, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια ποζάρουν με τις κόρες τους, την 13χρονη πριγκίπισσα Λεονόρ και την 11χρονη πριγκίπισσα Σοφία με φόντο τη φύση.

Με χαλαρό, εκδρομικό ντύσιμο και με χαμόγελο απαθανατίζονται με το φυσικό τοπίο πίσω τους να μαγεύει.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Εθνικό Πάρκο Picos de Europa, ενώ βρισκόταν σε πεζοπορία τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, κατά την επίσκεψη της οικογένειας στις Αστούριες, την αυτόνομη κοινότητα της βορειοδυτικής Ισπανίας.

Η βασιλική οικογένεια αφιερώνει «με στοργή και με τις καλύτερες ευχές της» την κάρτα για όμορφα Χριστούγεννα.

