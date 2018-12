Νέες τουρκικές προκλήσεις: Θα συνεχίσουμε να προστατεύομαι τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο

Νέες έμμεσες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu ο Ακάρ είπε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».

#BREAKING – Turkey will continue to protect its rights, benefits in Aegean and in Eastern Mediterranean, says defense minister

