Επίθεση στο Στρασβούργο: Βαρύ ποινικό μητρώο για τον βαθιά ριζοσπαστικοποιημένο δράστη

Ο δράστης της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 13 χθες το βράδυ στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Στρασβούργου, φέρεται ότι είναι ο Σερίφ Σεκάτ, ένας 29χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο που ριζοσπαστικοποιήθηκε στη φυλακή και εξακολουθεί να διαφεύγει.

Πριν διαφύγει, ο δράστης τραυματίσθηκε από στρατιωτικούς του μηχανισμού ασφαλείας Σαντινέλ.

Σύμφωνα με μια φωτογραφία ταυτότητας που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ύποπτος έχει μαύρα μάτια και μαλλιά, πυκνά φρύδια και κοντό μούσι.

Αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης τον άκουσαν να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ», σύμφωνα με τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει την έρευνα.

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor

— International news (@Glivenews) December 11, 2018