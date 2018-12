Ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο: «Αλλάχ Ακμπάρ» φώναζε ο δράστης την ώρα που πυροβολούσε [βίντεο]

«Αλλάχου Άκμπαρ» (σ.σ. «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος») φέρεται πως φώναξε ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης Σερίφ Σεκάτ, που αφαίρεσε τη ζωή από τρεις ανθρώπους.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο εισαγγελέας του Παρισίου Ρεμί Χέιτς, ο οποίος συμπλήρωσε πως: «Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο, τον τρόπο λειτουργίας του, το προφίλ του και τις μαρτυρίες όσων τον άκουγαν να φωνάξει« Allahu Akbar», η αντιτρομοκρατική αστυνομία έχει τεθεί σε δράση»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Σερίφ Σεκάτ μετά την τρομοκρατική επίθεση, μεταδίδει το Reuters.

Γάλλοι και Γερμανοί πράκτορες ελέγχουν τα οχήματα και τα τραμ που διασχίζουν τη γέφυρα Europa στον Ρήνο ενώ στις έρευνες συμμετέχουν εκατοντάδες Γάλλοι στρατιώτες και αστυνομικοί.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η αστυνομία έχει περικυκλώσει περιοχή όπου έπεσαν χθες το βράδυ πυροβολισμοί. 420 αστυνομικοί και 200 μέλη της χωροφυλακής έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του γεννημένου στο Στρασβούργο 29χρονου Σερίφ Σεκάτ, που πιστεύεται ότι είναι ο «μοναχικός λύκος» που έσπειρε τον τρόμο στην καρδιά της γαλλικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Στρασβούργου τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων δέχθηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένας Ταϊλανδός τουρίστας, ενώ από τους 13 τραυματίες οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει ο μακελάρης. «Δεν αποκλείεται ο δράστης να έχει εγκαταλείψει την περιοχή», δήλωσε ο Λωράν Νουνιέζ, ενώ οι έλεγχοι στα σύνορα της Γαλλίας με τη Γερμανία έχουν ενισχυθεί.

Στη Γερμανία ενδέχεται να έχει διαφύγει ή να προσπαθεί να διαφύγει ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Bild», η οποία επικαλείται κύκλους των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι γερμανικές αρχές έλαβαν σχετική ενημέρωση από τους Γάλλους συναδέλφους τους νωρίς το πρωί και εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ειδικά στην περιοχή της νοτιοδυτικής Γερμανίας, όπου ήδη από χθες το βράδυ έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής ομάδας BFE+.

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο.

