Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς θα πληρώσει 293.000$ στον Τραμπ για δικαστικά έξοδα [βίντεο]

Την Τρίτη ο ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την διάσημη πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς να πληρώσει στον πρόεδρο Τραμπ 293.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα και κυρώσεις, λίγο αφότου η μήνυσή της για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του απορρίφθηκε.



Ο δικηγόρος του Τραμπ ζήτησε 389.000 για τα δικαστικά έξοδα, αλλά το δικαστήριο στην Καλιφόρνια, περιέκοψε το ποσό στα 292.000 δολάρια, κατά 25% δηλαδή, ισχυριζόμενο ότι το προηγούμενο πόσο ήταν υπερβολικό σε σχέση με τις χρεωμένες ώρες. Ο δικαστής Τζέιμς Οτέρο, επιβάρυνε επιπλέον με μόλις 1.000 δολάρια την ηθοποιό για κυρώσεις, αφού «έχει ήδη αποθαρρυνθεί από το να υποβάλλει ανάξιες κατηγορίες δυσφήμισης».

«Η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και η προηγουμένη απόφαση που απέρριψε την κατηγορία της Στόρμι Ντάνιελς κατά του προέδρου, συναποτελούν μια ολοκληρωτική νίκη για τον πρόεδρο, και μια ολοκληρωτική ήττα για την Στόρμι Ντάνιελς σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο Τσαρλς Χάρντερ, ένας εκ των δικηγόρων του Τραμπ.

Το απόγευμα της Τρίτης ο δικηγόρος της Ντάνιελς έγραψε στο Τwitter, ότι Τραμπ και ο δικηγόρος του προσπαθούν να «εξαπατήσουν το κοινό ως προς την σημασία των δικαστικών εξόδων», πράγμα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ένα τραγελαφικό αστείο».

Trump and his attorney’s attempt to fool the public about the importance of the attorneys’ fees in the defamation case, which are a fraction of what they owe my client in the main NDA case, is an absolute joke. People are smarter than that.https://t.co/oo3kkjVzPU via @YouTube

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 11 Δεκεμβρίου 2018