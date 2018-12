Βίντεο-σοκ από τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο.

Σε αυτό ακούγονται οι κραυγές ενώ φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο πεζοδρόμιο να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από άλλους ανθρώπους.

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor

— International news (@Glivenews) 11 Δεκεμβρίου 2018