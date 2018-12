Τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πολλούς τραυματίες [εικόνες & βίντεο]

Η γαλλική αστυνομία έχει παγιδεύσει τον δράστη της επίθεσης η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου και άνδρες της ανταλλάσσουν πυρά μαζί του, δήλωσε πριν από λίγο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δράστης φέρεται να είναι ένας 29χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο, ιδίως για κλοπές, ο οποίος βρισκόταν σε «λίστα παρακολούθησης» των γαλλικών αρχών. Το σπίτι του ερευνήθηκε από αστυνομικούς νωρίτερα την Τρίτη εντός των ορίων μιας έρευνας για ληστεία, ανέφεραν δύο πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία.

Ο απολογισμός των νεκρών της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία διαπράχθηκε χθες περί τις 20:00 (τοπική ώρα), αυξήθηκε σε τουλάχιστον 4 νεκρούς, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

🔴🇫🇷 URGENT : Le bilan s'alourdit à un mort et six blessés. Le quartier #Kleber, de la grand rue et du marché de Noël sont bouclés. Le tireur est en fuite. #Castaner a quitté précipitamment l'Elysée. Vidéo des coups de feu entendus à #Strasbourg… pic.twitter.com/NnVO9mJIdK

