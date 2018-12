Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, στην Γαλλία, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Χρήστες του Twitter κάνουν λόγο για ένοπλη επίθεση. Υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε στο Twitter πως η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία Κλεμπέρ και άλλα μέρη του κέντρου της πόλης για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα.

Οπως είναι φυσικό η Χριστουγεννιάτικη αγορά που υπάρχει στην πόλη έχει εκκενωθεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή. Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνθρωπο να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Incident appears to be emerging in center of #Strasbourg right now. Restaurateurs heard gun shots and the police here. No more information yet @euronews pic.twitter.com/z20SeSkomV

— Shona Murray (@ShonaMurray_) 11 Δεκεμβρίου 2018