Σε απόγνωση η Μέι: Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των συζητήσεων για το Brexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ διαβεβαίωσε, μετά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι σήμερα με θέμα το Brexit, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να τη βοηθήσει να πετύχει την έγκριση της συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου-Βρυξελλών από το βρετανικό κοινοβούλιο.

«Μακρές και ειλικρινείς συζητήσεις με την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ενόψει της Συνόδου για το Brexit. Είναι σαφές ότι οι 27 της ΕΕ θέλουν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ σε ένα μηνύμα στο Twitter.

Long and frank discussion with PM @theresa_may ahead of #Brexit summit. Clear that EU27 wants to help. The question is how.

