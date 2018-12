Ο Τζαμάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» δημοσιογράφοι, Πρόσωπα της Χρονιάς σύμφωνα με το TIME [εικόνα]

Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος φονεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, επελέγη σήμερα ως Προσωπικότητα της Χρονιάς από το αμερικανικό περιοδικό Time, μια διάκριση την οποία μοιράζεται και με άλλους δημοσιογράφους.

Εκτός από τον Τζαμάλ Κασόγκι, το εβδομαδιαίο περιοδικό τίμησε ως προσωπικότητες της χρονιάς τη φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα, τους δύο Bιρμανούς ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, Ουά Λόουν και Κέι Σου Όου, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, καθώς και τη σύνταξη της αμερικανικής τοπικής εφημερίδας Capital Gazette, πέντε μέλη της οποίας έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στην Ανάπολη της Πολιτείας του Μέριλαντ.

Είναι προφανές ότι με την επιλογή των φετινών προσώπων, το Time θέλησε να δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, που διώκονται και διακινδυνεύουν ακόμη και τη ζωή τους.

Why TIME chose the Guardians as Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/IiJXexu0fZ pic.twitter.com/j3TRIWyk0c

