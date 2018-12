Σε μιούζικαλ η ζωή της Μέγκαν Μαρκλ

Share Share Pin +1 Shares 0

Η ζωή της Δούκισσας του Σάσεξ ενέπνευσε για ένα ραδιοφωνικό μιούζικαλ που θα μεταδοθεί από το BBC. Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι το θέμα επεισοδίου της σειράς «15 Minute Musical» του BBC Radio 4 με τίτλο «The Sixth in Line to Be King and I» (Ο έκτος στη σειρά να γίνει βασιλιάς και εγώ).

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph», το ύφος της μουσικής θα είναι εμπνευσμένο από το έργο των συνθετών «Rodgers and Hammerstein» και οι ηθοποιοί θα εστιάσουν στο 2019, τη συναρπαστική χρονιά για το βασιλικό ζευγάρι που περιμένει το πρώτο του παιδί την άνοιξη.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι το παλάτι του Κένσινγκτον δεν είχε διαβουλεύσεις για το περιεχόμενο του μιούζικαλ, αλλά η βασιλική οικογένεια φαίνεται να μην έχει διαφωνίες με αυτό, κυρίως επειδή το BBC, που την αγαπά πολύ, πρόκειται να έχει ένα μέλος της οικογένειας στο πρόγραμμά του για τα Χριστούγεννα – τον πρίγκιπα Κάρολο!

Η 37χρονη πρώην πρωταγωνίστρια της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Suits» δεν πρέπει να ανησυχεί για την παραγωγή, καθώς περιγράφεται ως «ένα εγκώμιο στη ζωή της Μέγκαν Μαρκλ μέχρι σήμερα».

Το μιούζικαλ θα μεταδοθεί την Πρωτοχρονιά με την Βρετανίδα κωμικό και παρουσιάστρια Πίπα Έβανς να αφηγείται την ιστορία και να υποδύεται την Μέγκαν Μαρκλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν Μαρκλ εμπνέει για μία ιστορία. Τον περασμένο Μάιο, η Lifetime κυκλοφόρησε μια ταινία του γάμου της πρώην ηθοποιού με τον πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Χάρι και Μέγκαν: Ένα βασιλικό ειδύλλιο», η οποία έχει θέμα την ιστορία αγάπης μεταξύ των δύο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ