Πέθανε το πιο μυώδες καγκουρό στον κόσμο [εικόνες]

Ο Ρότζερ, το πιο μυώδες καγκουρό που έγινε γνωστό για την ασυνήθιστη σωματική του διάπλαση, πέθανε έχοντας συμπληρώσει τα δώδεκα του χρόνια.

Το καγκουρό είχε ύψος δύο μέτρα και βάρος περίπου 90 κιλά, ενώ το 2015 προκάλεσε τις εντυπώσεις όταν δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες με τους διογκωμένους του μυς.

RIP Roger the world famous kangaroo from #AliceSprings. I was lucky to meet him at the height of his fame, and stroke him in his old age. Beautiful creature ♥ pic.twitter.com/CXC3mSmwHm

— Andrea Johnston (@AJairwaves) 8 Δεκεμβρίου 2018