Ιταλικός Τύπος: Ανήλικος προκάλεσε την τραγωδία στο κλαμπ της Ανκόνα στην Ιταλία

Ένας ανήλικος φέρεται ως υπεύθυνος της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς και τους δεκάδες 0 τραυματίες σε κλαμπ στην Ιταλία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά MME.

Σοκαριστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν σε κλαμπ στην Ιταλία, όταν ο κόσμος ποδοπατήθηκε, προσπαθώντας να βγει από το κτίριο. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στο περιστατικό που συνέβη στην πόλη Κορινάλντο, κοντά στην Ανκόνα, στην κεντρική Ιταλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πανικός προκλήθηκε όταν έριξαν σπρέι πιπεριού μέσα στο κατάμεστο κλαμπ. Τα θύματα είναι δύο νεαροί, τρεις νεαρές και η μητέρα μιας κοπέλας, που συνόδευε την κόρη της.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018