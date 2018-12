Κάλεσμα από τα «κίτρινα γιλέκα« για την «τελική επίθεση» το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου [εικόνες & βίντεο]

Νέο «ραντεβού» για δυναμικές κινητοποιήσεις προγραμματίζουν για το προσεχές Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, τα «κίτρινα γιλέκα» στη σελίδα τους στο Facebook μετά το σκηνικό «πολέμου» επικράτησε το Σάββατο στη Γαλλία.

Απειλούν δε με «τελική επίθεση», στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων και συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών που είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να τραυματιστούν και χιλιάδες να προσαχθούν.

Όπως φαίνεται, η έκκληση του Γάλλου πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ για εθνική ενότητα έπεσε στο κενό, με τα «κίτρινα γιλέκα» να επιμένουν στην παραίτηση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία διοργανώνοντας την «Πέμπτη Πράξη», δηλαδή την πέμπτη διαδήλωσή τους.

Από την πλευρά του ο Μακρόν αναμένεται να προχωρήσει σε εκ νέου «σημαντικές» δηλώσεις την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, χαιρετίζοντας το «κουράγιο και τον επαγγελματισμό» της γαλλικής αστυνομίας.

Νωρίτερα ο Γάλλος πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο «διάλογος ξεκίνησε» και τόνισε πως πρέπει να ξαναϋφάνουμε την εθνική ενότητα μέσω του διαλόγου, μέσω της δουλειάς, μέσω της συσπείρωσης». Μάλιστα υπογράμμισε ότι «εναπόκειται σε εκείνον (σ.σ. Μακρόν) να προτείνει μέτρα που θα τροφοδοτήσουν τον διάλογο και που θα επιτρέψουν, ελπίζω, στο σύνολο του γαλλικού Έθνους να σταθεί στο ύψος των όσων ήδη διακυβεύονται και θα συνεχίσουν να υφίστανται τα επόμενα χρόνια».

Κεντρικά αιτήματα των «κίτρινων γιλέκων» είναι μεταξύ άλλων, να μην υπάρχει κανείς άνεργος, πιο προοδευτικός φόρος εισοδήματος, αύξηση της φορολόγησης στις μεγάλες επιχειρήσεις προς όφελος των μικρών, κοινό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όλους, κοινωνικό αλληλέγγυο συνταξιοδοτικό σύστημα, τέλος στο φόρο καυσίμων, κατώτατος μισθός 1.300 ευρώ (καθαρά) και καμία σύνταξη κάτω των 1.200 ευρώ.

Ερευνα για ψεύτικους λογαριασμούς στο διαδίκτυο που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των διαδηλώσεων – Ο ρόλος της Ρωσία

Οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να ελέγξουν τον πολλαπλασιακό ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποσκοπούσαν να ενισχύσουν τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων».

Η αρμόδια αρχή – υπεύθυνη για το συντονισμό αυτών των ελέγχων είναι η Γενική Γραμματεία Αμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN), πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Many have been injured as violence continues during yellow-vest demonstrations in Paris, France.

More from the demonstrations here: https://t.co/eZPtnZIYL4 pic.twitter.com/LIsu2kHG1I

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2018