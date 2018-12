Συνέδριο CDU: Ο ένας από τους 1000 που δεν χειροκρότησε την Μέρκελ [βίντεο]

07/12/18 • 20:00 | UPD 07/12/18 • 20:00 Newsroom eleftherostypos.gr

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα που διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά (!) και περιλάμβανε ένα σύντομο encore οι σύνεδροι του CDU αποχαιρέτησαν όρθιοι την Άνγκελα Μέρκελ από την ηγεσία του κόμματος.

Ενώπιον 1.001 συνέδρων, 1.000 επίσημων προσκεκλημένων και 1.600 δημοσιογράφων, η κυρία Μέρκελ ολοκλήρωσε 18 χρόνια στην ηγεσία του CDU με μια σύντομη αναδρομή στους σταθμούς της επιτυχημένης θητείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της «για την κριτική, την στήριξη και την συνεργασία», όλων αυτών των χρόνων.

«Τώρα είναι η ώρα να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο», είπε εμφανώς συγκινημένη και συγκρατώντας με κόπο τα δάκρυα η Μέρκελ στο τέλος της ιστορικής της ομιλίας που σηματοδοτεί την έναρξη της εξόδου της από την πολιτική κονίστρα. «Σήμερα, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή μ’ έχει κατακλύσει το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ήταν μεγάλη η χαρά μου, ήταν τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ!», είπε ενώ δονούσε την αίθουσα του συνεδρίου στο Αμβούργο ο ήχος των χειροκροτημάτων.

Η Άνγκελα Μέρκελ παρακολούθησε κι ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ετοίμασαν προς τιμήν της τα μέλη του Προεδρείου του κόμματος, με μουσική επένδυση το τραγούδι «Thank you for the days» των Kinks. «Ευχαριστούμε για την ανθρωπιά, την σοβαρότητα, τον χαρακτήρα, το τσαγανό και το χιούμορ, για το θάρρος. Χαιρόμαστε για αυτό που έρχεται», αναφερόταν στο βίντεο, ενώ οι σύνεδροι κρατούσαν πλακάτ με την φράση «Ευχαριστούμε αρχηγέ, για τα 18 χρόνια ηγεσίας».

Την χειροκροτούσαν όλοι σχεδόν εκτός από έναν. Ο ένας αυτός μάλιστα κατά την διάρκεια των παρατεταμένων χειροκροτημάτων έδειχνε να δυσανασχετεί. Αυτός ο ένας δεν είναι άλλος από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε όπως θα δείτε και στο βίντεο.

To πραξικόπημα του Σόιμπλε

Για αρκετές εβδομάδες ετοίμαζε το «πραξικόπημά» του ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο στόχος ήταν να αιφνιδιάσει την καγκελάριο Μέρκελ παρουσιάζοντας τον δικό του υποψήφιο για την προεδρία του κόμματος. Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν κατηγορηματικά τέλος στην «εποχή Μέρκελ». Η καγκελάριος πληροφορήθηκε όμως το σχέδιο και την επομένη της εκλογικής ήττας στην Εσση τράβηξε το χαλί κάτω από τους συνωμότες και ανακοίνωσε μόνη της την απόφασή της να μη διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του κόμματος.

Ο εκλεκτός του προέδρου της Βουλής είναι ο φιλελεύθερος στα οικονομικά και συντηρητικός στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα Φρίντριχ Μερτς. Ο 76χρονος τελευταίος «πατριάρχης» διέγνωσε έγκαιρα ότι, εξαιτίας της ραγδαίας συρρίκνωσης του CDU στις δημοσκοπήσεις και στις περιφερειακές εκλογές, ήταν απίθανο να επανεκλεγεί η Ανγκελα Μέρκελ πρόεδρος του κόμματος στο συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Οπως έγραψε λοιπόν σε ένα αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ η «Wall Street Journal» (το οποίο διέψευσε πάντως εκπρόσωπος του προέδρου της Μπούντεσταγκ), ο Σόιμπλε παρουσίασε την ανάλυσή του σε μικρή ομάδα κορυφαίων στελεχών της ηγεσίας του κόμματος στις 9 Οκτωβρίου. Εκεί υποστήριξε με έμφαση ότι ο Μερτς είναι ο μόνος που μπορεί να διασώσει το κόμμα. Η ομάδα περί τον Σόιμπλε ήταν πεπεισμένη ότι η διαδοχή της Μέρκελ πρέπει να σηματοδοτήσει μία πολιτική τομή με το παρελθόν, γράφει η εφημερίδα, ο Φρίντριχ Μερτς που είχε συγκρουστεί με τη Μέρκελ ήταν λοιπόν το ενδεδειγμένο και εμβληματικό πρόσωπο για τη στροφή του CDU.

Την επομένη ο Μερτς πήγε στις Βρυξέλλες όπου ενημέρωσε για τις προθέσεις του στελέχη των συντηρητικών που έχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε θεσμούς της ΕΕ. Στο διάστημα που ακολούθησε, ο Μερτς και οι υποστηρικτές του είχαν αναγνωριστικές κινήσεις σε περιφερειακές οργανώσεις κρατιδίων όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι σύνεδροι. Η δραματική ήττα του CSU στη Βαυαρία και η αντίστοιχη του CDU στην Εσση στα τέλη Οκτωβρίου επιτάχυναν τις εξελίξεις. Ηταν το «τελευταίο καμπανάκι για το κόμμα» είπε το βράδυ των εκλογών ο Φόλκερ Μπουφιέ, ο ηττημένος χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Εσσης. «Αυτό ισχύει φυσικά και για την πρόεδρο του κόμματος» πρόσθεσε. Δηλαδή τη Μέρκελ.

«Μία ομάδα των πέντε ήθελε να εξωθήσει τη Μέρκελ σε παραίτηση» έγραψε την επομένη των εκλογών στην Εσση η εφημερίδα «Bild». Εδώ και εβδομάδες «ένας μικρός κύκλος συνωμοτών από την ηγεσία του CDU είχε προετοιμαστεί για αυτή τη βραδιά. Για όλες τις φάσεις της προετοιμασίας ήταν ενήμερος ο πρόεδρος της Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε». Η «ομάδα των πέντε» ήταν αποφασισμένη για αλλαγή ηγεσίας άμεσα. «Εάν η Μέρκελ δεν το καταλάβει μόνη της, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές θα τα πούμε μαζί της» ανέφερε το ρεπορτάζ της «Bild». Στην ομάδα ανήκε ο αντιπρόεδρος του CDU Τόμας Στρομπλ, ο επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ Γκίντερ Ετινγκερ, ενώ αναζητήθηκε και επαφή με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας Αρμιν Λάσετ.

Η Μέρκελ πρόλαβε το εσωκομματικό πραξικόπημα και ακύρωσε την τελευταία στιγμή τα σχέδια ανατροπής της. Οπως εξήγησε αργότερα, είχε πάρει από το καλοκαίρι την απόφαση να μη διεκδικήσει την επανεκλογή της στο συνέδριο του Δεκεμβρίου. Αλλά δεν το είπε σε κανέναν, ούτε στην έμπιστη γραμματέα του CDU Κραμπ – Καρενμπάουερ. Και ενώ οι συνωμότες περίμεναν τη συνδιάσκεψη του CDU την επόμενη Κυριακή για να εκβιάσουν τη Μέρκελ σε παραίτηση, ανακοίνωσε η ίδια τη διαδοχή της στη συνεδρίαση του προεδρείου του κόμματος τη Δευτέρα μετά τις εκλογές στην Εσση. Ακολούθησαν αμέσως στην ίδια συνεδρίαση οι υποψηφιότητες της Ανεγκρέτ Κραμπ – Καρενμπάουερ και του Γενς Σπαν και μέσω της «Bild» του Φρίντριχ Μερτς.

Με τον αιφνιδιασμό των εσωκομματικών αντιπάλων της η Μέρκελ διατήρησε τη δυνατότητα να διαμορφώσει η ίδια τους όρους της διαδοχής της στο CDU. Αυτό θα αποβεί καθοριστικό για την καγκελάριο, η οποία από τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα «συγκατοικεί» με άλλον πρόεδρο του κόμματός της. Θεωρούσε πάντα ότι τα δύο αξιώματα θα πρέπει είναι στα χέρια ενός προσώπου, και χαρακτήρισε «τόλμημα» τη δυαρχία που θα προκύψει για το υπόλοιπο της θητείας της ως καγκελαρίου.