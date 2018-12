Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ στα πιο δημοφιλή βίντεο του 2018 [εικόνες & βίντεο]

Όπως αναφέρει το Reuters στο προφίλ του στο twitter, τα πιο δημοφιλή βίντεο για το 2018 μονοπωλεί ο πριγκιπικός γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ.

Το 2018 φτάνει στο τέλος του και οι ανασκοπήσεις θα πάρουν φωτιά!

Στις 19 Μαΐου 2018 ο πρίγκιπας Χάρι παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μέγκαν Μάρκλ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Η τελετή τράβηξε τα βλέμματα όπως αναμενόταν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δε σταματούσαν να παίζουν τον πριγκιπικό γάμο.

Οι περίπου 800 καλεσμένοι είδαν από κοντά το ζεύγος και τη βασιλική οικογένεια και απόλαυσαν τις ετοιμασίες που κόστισαν περί τα 45 εκ. ευρώ.

Ανάμεσά τους το βασιλικές οικογένειες από όλο τον κόσμο, το ζεύγος Κλούνεϊ, η πρωταθλήτρια του τένις, Σερένα Ουίλιαμς, ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα, ο βρετανός τραγουδιστής Τζέιμς Μπλαντ και δεκάδες άλλοι.

Οι ενδυματολογικές επιλογές κυρίως των κυριών με τα πανάκριβα σύνολα και καπέλα κατά το Πρωτόκολλο, τράβηξαν τα βλέμματα και συζητήθηκαν.

Οι υπόλοιποι είδαμε ξανά και ξανά τα βίντεο της τελετής, της εξόδου από το παρεκκλήσι και της πομπής να αναπαράγονται για μήνες.

Το πρώτο φιλί των δύο ως παντρεμένων έκανε τα φλας να αστράψουν, ενώ ιδιαίτερο ήταν και το στιγμιότυπο του τραγουδιού «Stand by me» που ακούστηκε εντός του ναού από gospel χορωδία του Λονδίνου.

The most popular videos of 2018: Prince Harry and Meghan Markle leave church after marriage ceremony, kiss #royalwedding pic.twitter.com/5GHbzSfvuC

Η συμμετοχή αυτής της χορωδίας αποτέλεσε την καινοτομία του γάμου, καθώς στη χορωδία του παλατιού προστέθηκε μία ακόμα και μάλιστα ενός είδους που δε συνάδει με το γενικό προφίλ.

Η Karen Gibson, αρχηγός της ομάδας Gospel μουσικής δήλωσε μετά το γάμο: Πραγματικά δε μπορώ να σταματήσω να δέχομαι μηνύματα και emails που μας προσκαλούν σε γάμους, συναυλίες και συνεντεύξεις.

Παράλληλα, μίλησε για το ρατσισμό που έχει δεχθεί και για την αλλαγή και θαυμασμό που επέφερε στην καθημερινότητά της από ανθρώπους που τη συναντούν στο δρόμο.

Μετά από αυτό που κάναμε πιστεύω ότι επιφέραμε στη Βρετανία μία πολιτισμική μεταβολή, τόνισε με ικανοποίηση.

The most popular videos of 2018: 'Stand By Me' by the Kingdom Choir was one of the highlights of Britain's #royalwedding. @ReutersTV speaks to the choir about their newfound fame. https://t.co/AZtwVnrgwE pic.twitter.com/NiG73klTNl

— Reuters Top News (@Reuters) December 7, 2018