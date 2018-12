Πέθανε ο Pete Shelley, τραγουδιστής του θρυλικού πανκ συγκροτήματος Buzzcocks

Share Share Pin +1 Shares 0

Ο Pete Shelley, τραγουδιστής της ιστορικής πανκ μπάντας «Buzzcocks» πέθανε στα 63 του χρόνια από καρδιακή ανακοπή.

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος επιβεβαίωσε πως ο Shelley έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη στην Εσθονία όπου και ζούσε.

Οι Buzzcocks ιδρύθηκαν το 1976 στο Μάντσεστερ και γρήγορα ξεχώρισαν ανάμεσα σε δεκάδες group της εποχής μιας και κατάφερναν να συνδυάσουν την ένταση του πανκ με τα μελωδικά περάσματα των κομματιών τους.

Η μπάντα ιδρύθηκε στο Λονδίνο μετά από ένα live των Sex Pistols. Στη συναυλία αυτή ήταν οι Bernard Sumner και Peter Hook οι οποίοι έφτιαξαν τους Joy Division και οι Pete Shelley και Howard Devoto που δημιούργησαν τους Buzzcocks. Ο δε Devoto έφτιαξε λίγο μετά τους Magazine. Στο ίδιο live των Pistols ήταν φυσικά και ο Tony Wilson που μάζευε πιτσιρικάδες για την εκπομπή του στο BBC, μια εκπομπή που έφερε στην επιφάνεια ουκ ολίγα ταλέντα.

Ανάμεσα σε αυτά τα ταλέντα ήταν και οι «punks» του Μάντσεστερ.

Το συγκρότημα είχε πρόσφατα ανακοινώσει πως ετοιμαζόταν να επανακυκλοφορήσει τα δύο πρώτα άλμπουμ του, «Another Music in a Different Kitchen» και «Love Bite» στις 25 Ιανουαρίου του 2019. Μάλιστα είχαν προγραμματίσει και συναυλία στο Luxor Live στην Ολλανδία στα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Η δισκογραφία των Buzzcocks:

Another Music in a Different Kitchen (1978)

Love Bites (1978)

A Different Kind of Tension (1979)

Trade Test Transmissions (1993)

All Set (1996)

Modern (1999)

Buzzcocks (2003)

Flat-Pack Philosophy (2006)

The Way (2014)