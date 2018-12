Δημοσιογράφος «πέθανε» τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ στο διαδίκτυο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο διαδίκτυο με μία κακόγουστη -όπως αποδείχθηκε- φάρσα ότι πέθανε ο σκηνοθέτης Ζαν-Λυκ Γκοντάρ.

Πίσω από τη φάρσα βρισκόταν ο Ιταλός δημοσιογράφος Tommasso Debenedetti που είχε κυκλοφορήσει και την είδηση πως είχε πεθάνει ο Κώστας Γαβράς.

French Ministry of Culture confirms now the death of film director Jean-Luc Godard. An official announcement will be released soon.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου εξαιτίας μιας σελίδας που άνοιξε στο Facebook προς τιμήν του Γκοντάρ. Μέσα σε λίγη ώρα συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο likes. Η περιγραφή της σελίδας ήταν η εξής:

«Στις 11, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Ζαν-Λυκ Κοντάρ γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1930 στο Παρίσι. Θα μας λείψει, δεν θα τον ξεχάσουμε. Αποτίουμε φόρο τιμής σχολιάζοντας και κάνοντας like στη σελίδα».

Εκπρόσωπος του σκηνοθέτη σε δήλωσή του διευκρίνισε πως είναι ζωντανός: «Είναι και αυτός ένας από τους διάσημους που έπεσαν θύματα των hoax. Είναι ζωντανός, είναι καλά, μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο διαδίκτυο».

Πίσω από τις ψεύτικες ειδήσεις για το θάνατο των δύο σκηνοθετών κρύβεται ένας επαγγελματίας… ψεύτης, ο Tommaso Debenedetti.

Πρόκειται για έναν Ιταλό δημοσιογράφο γεννημένο το 1969 που εργάζεται ως δάσκαλος στη Ρώμη και έχει δύο παιδιά. Στα… χόμπι του είναι να κυκλοφορεί fake news στο διαδίκτυο, όπως έκανε και με την περίπτωση του Κώστα Γαβρά.

Πολλές ελληνικές αλλά και ξένες ιστοσελίδες όπως το Associated Press, η Washington Post, το France24 αλλά και το Vanity Fair «έπεσαν στην παγίδα» του Debenedetti και αναπαρήγαγαν την είδηση του θανάτου του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη.

Ο Debenedetti έχει φιλοξενηθεί και στην Washington Post καθώς υπάρχει άρθρο-αφιέρωμα στο πρόσωπο του το οποίο τιτλοφορείται: «Γιατί αυτός ο Ιταλός δημοσιογράφος δεν μπορεί να σταματήσει να φτιάχνει ψεύτικα προφίλ στο Twitter».

Ο Ιταλός δημιουργεί ψεύτικα προφίλ στο Twitter και στη συνέχεια βγάζει fake news ενώ στη συνέχεια τα σβήνει. Το δημοσίευμα αναφέρει την περίπτωση της Αμερικανίδας ακαδημαϊκού, Camille Paglia. Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε ακριβώς το ίδιο, «πεθαίνοντάς» την και μάλιστα με την ίδια… μεθοδολογία!

Άνοιξε τον λογαριασμό και στο πρώτο tweet έλεγε: «Το πρώτο μου tweet». Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του «θανάτου» του Κώστα Γαβρά, αφού στο ψεύτικο προφίλ που δημιούργησε, με το όνομα της νέας υπουργού Πολιτισμού, Μυρσίνης Ζορμπά, το πρώτο tweet έχει γίνει στις 29 Αυγούστου και λέει ακριβώς αυτό: «Το πρώτο μου tweet…».

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.

— Tommasso Debenedetti (@TDebNews) August 30, 2018