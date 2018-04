Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια: Νεκροί και οι 4 πεζοναύτες

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Σικόρσκι, τύπου CH-53E Super Stallion, συνετρίβη στη νότια Καλιφόρνια, παρασύροντας στον θάνατο τους 4 πεζοναύτες που επέβαιναν σε αυτό, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε σχετική του ανακοίνωση το Αμερικανικό Ναυτικό επιβεβαίωσε σήμερα ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο αντιμετώπισε «περιστατικό» εν ώρα πτήσης κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «ρουτίνας», χωρίς ωστόσο να δίνει αρχικά περαιτέρω πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες. Πρόκειται για ελικόπτερο τύπου CH-53E.

MEDIA RELEASE: A Marine Corps CH-53E Super Stallion helicopter from 3rd Marine Aircraft Wing crashed in the vicinity of El Centro, California, at approximately 2:35 p.m. Tuesday during a routine training mission. pic.twitter.com/7xbN9iFzsZ

