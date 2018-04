Ποια είναι η Μάγια Αγγέλου που τιμά στο σημερινό της Doodle η Google

Share Share Pin +1 Shares 0

Τα 90 χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε η Μάγια Αγγέλου γιορτάζει με το σημερινό της doodle η Google.

Η Μάγια Αγγέλου ήταν Αμερικανίδα ποιήτρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θεωρείται από τις πιο σπουδαίες Αμερικανίδες ποιήτριες και συγγραφείς, ως «μια από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές της Αμερικής κατά την τελευταία 50ετία» και μια από τις «μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας».

Άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο μέσα από τις διδασκαλίες, τα γραπτά της, τη φωνή της και τις πράξεις της.

Γεννήθηκε στο Σαιντ Λούις του Μιζούρι, στις 4 Απριλίου 1928. Στα 9 της χρόνια βιάστηκε από το σύντροφο της μητέρας της. Όταν της αποκάλυψε το γεγονός, εκείνος οδηγήθηκε στις φυλακές. Για τα επόμενα 5 χρόνια αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει και παρέμεινε σιωπηλή.

Τα χρόνια όμως αυτά τα βιβλία και η ποίηση έγιναν η παρηγοριά της, βοηθώντας την να βρει και πάλι τη φωνή της για να ξεκινήσει ένα πνευματικό και δημιουργικό ταξίδι.

Το πρώτο της βιβλίο ήταν αυτοβιογραφικό με τίτλο «I Know Why the Caged Bird Sings» (1970) και είχε σημαντική επιτυχία. Τις επόμενες δεκαετίες έγραψε ακόμη 6 τόμους. Στη συνέχεια, δημοσίευσε ποιήματα, έγραψε σενάριο ταινίας, παρουσίασε τηλεοπτική εκπομπή και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Ρίζες (Roots).

To 1956 η Μάγια Αγγέλου κυκλοφόρησε, ως τραγουδίστρια, το άλμπουμ «Miss Calypso». To 1969 εξέδωσε το δίσκο «The Poetry οf Maya Angelou», με απαγγελίες ποιημάτων της.

Παρά το ότι δεν σπούδασε σε πανεπιστήμιο, το 1982 έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου, παίρνοντας την έδρα «Reynolds Professor of American Studies» και δίδασκε Αμερικανικές σπουδές στο Wake Forest University, του Winston-Salem.

Μέσα από τα έργα της, έδωσε φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Υποστήριζε τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, ενώ αγωνίστηκε για την παγκόσμια ειρήνη.

To 2014, λίγο πριν το θάνατό της, κυκλοφόρησε ένα μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση της Μάγιας Αγγέλου, με τίτλο «Caged Bird Songs». Πρόκειται για απαγγελίες τις ποιήτριας, με μουσική επένδυση σε ύφος χιπ χοπ και τζαζ, σε παραγωγή των Shawn Rivera και RoccStar.

Πέθανε στο Winston-Salem στη Βόρεια Καρολίνα, στις 28 Μαΐου 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ