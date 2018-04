Πυροβολισμοί στα κεντρικά γραφεία του YouTube – Πολλοί τραυματίες  

Πυροβολισμοί έχουν αναφερθεί κοντά στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Silicon Valley της Βόρειας Καλιφόρνια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.

ύμφωνα με το ABC7 πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ένας άνθρωπος φέρεται να δέχθηκε σφαίρες στο στήθος. Για άγνωστο αριθμό τραυματιών έκανε λόγο και το Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ την ύπαρξη τραυματιών επιβεβαιώνει και η αστυνομία χωρίς να δίνει αριθμό.

Από τις πρώτες εικόνες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, φαίνονται αστυνομικοί να έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ πολίτες και εργαζόμενοαι σηκώνουν τα χέρια ψηλά προκειμένου να δείξουν στους αστυνομικούς ότι δεν οπλοφορούν.

H Google, η μητρική εταιρία του YouTube, ανακοίνωσε ότι ερευνάται «πιθανό περιστατικό με πυροβολισμούς», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Active Shooter @YouTube ! My building is on lockdown. pic.twitter.com/MqESKbvVtk

Εργαζόμενοι του YouTube έκαναν λόγο για ένοπλο -κάτι που επιβεβαιώθηκε και από πλευράς της αστυνομίας του Σαν Μπρούνο μέσω Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018