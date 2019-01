Άγριο ξύλο στα McDonald’s για τα... καλαμάκια [βίντεο]

Ένας άνδρας συνελήφθη επειδή επιτέθηκε σε υπάλληλο των McDonald’s στη Φλόριντα.

Στο βίντεο με την επίθεση που έγινε viral, φαίνεται ο άνδρας να αρπάζει με δύναμη τη γυναίκα από τη μπλούζα κατά τη διάρκεια καβγά και εκείνη να τον γρονθοκοπεί.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 40χρονος Ντάνιελ Τέιλορ και ο λόγος που επιτέθηκε στην υπάλληλο ήταν το γεγονός ότι του είπε πως η πολιτική του μαγαζιού προβλέπει ότι τα καλαμάκια τα δίνουν οι υπάλληλοι οι οποίοι τα έχουν πίσω από τον πάγκο!

Ο άνδρας άρπαξε την υπάλληλο η οποία αντιστάθηκε γρονθοκοπώντας τον ενώ ένα μέλος του προσωπικού επιχείρησε να τους χωρίσει. Εν τέλει ο Τέιλορ άφησε την κοπέλα και φώναξε «θέλω να απολυθεί τώρα».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το περιστατικό δεν έληξε εκεί αφού ο 40χρονος επέστρεψε και τσακώθηκε με τον διευθυντή των των McDonald’s, ο οποίος τον έβγαλε έξω και κλείδωσε τις πόρτες. Μάλιστα, κλώτσησε ακόμα μία υπάλληλο στην κοιλιά.

Σε ανακοίνωσή τους τα McDonald’s αναφέρουν πως προτεραιότητά τους είναι η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού.

This Disgusts Me.

A white Male Physically Assaults A

Black Female McDonald’s Employee in

St Petersburg, FL.

He Thought He Could Get Away With It.

He Didn't Think She'd Fight Back &

He Wanted Her Fired.

He Was WRONG On Everything &

Was Arrested & Charged.pic.twitter.com/z3Jg5qOHfc

— Wisdom Rocks (@GetWisdomDude) January 2, 2019