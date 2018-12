Λουξ ξενοδοχείο για γάτες στο Ιράκ [βίντεο]

Το πρώτο ξενοδοχείο αποκλειστικά για γάτες άνοιξε στο Ιράκ και τα μικρά αιλουροειδή πρόκειται να το απολαύσουν.

Τέλος στα ξενοδοχεία ζώων με τους άσχημους χώρους, τα κλουβιά και τα περιορισμένα ζώα.

Το Ιράκ έχει πια το πρώτο δικό του ξενοδοχείο γατών και μάλιστα φαίνεται πολυτελέστατο.

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του, Αχμέντ Ταχέρ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος. Οι τιμές που προσφέρει είναι ιδιαίτερα χαμηλές μιας και το κέρδος δεν είναι προτεραιότητά του.

Αυτό που τον νοιάζει είναι να υιοθετούνται ζώα στη Μπάρσα.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ασθενειών και προετοιμασία για υιοθεσία.

Στις πολυτέλειες προσθέστε play room για τα χνουδωτά κατοικίδια, γεμάτο κλωστές, πάνινα ποντίκια και άλλα παιχνίδια και ξεχωριστό δωμάτιο με τηλεόραση!

2018 in review: Take a look around Iraq's first hotel for cats via @ReutersTV pic.twitter.com/lME7KjRDtF

— Reuters Top News (@Reuters) December 7, 2018