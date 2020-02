Οδηγός κινηματογράφου από τον «Ε.Τ.»: Επιστροφή στο… τρυφερό παρελθόν

Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια, που υπόσχεται περισσότερα για το μέλλον, κρύβει ο «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή, ενώ καλές προθέσεις έχει η μεταφορά του μυθιστορήματος του Τζακ Λόντον «Το κάλεσμα της άγριας φύσης», με τον Χάρισον Φορντ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ***

(ΕΛΛΑΔΑ, 2019)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο 30χρονος Αρης αναγκάζεται, λόγω οικονομικής στενότητας, να βρει στέγη στο ακατοίκητο σπίτι του παππού του, πρώην αξιωματικού, στου Παπάγου κι εκεί θα ξαναβρεί τους παιδικούς του φίλους, αλλά και ένα μυστικό του παππού του, που η οικογένειά του αποφεύγει να συζητά.

Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του μετά τον «Ξεναγό», ο Ζαχαρίας Μαυροειδής θεμελιώνει την πλοκή του σε ένα αρκετά καλογραμμένο σενάριο, που κρύβει τρυφερές εκπλήξεις και δείχνει να μιλά σωστά τη γλώσσα των νέων σε καιρό κρίσης. Παράλληλα, φωτίζει και την περιοχή, χωρίς να καταφεύγει σε γκροτέσκο υπερβολές.

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ***

(THE CALL OF THE WILD)

ΗΠΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΡΙΣ ΣΑΝΤΕΡΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

ΧΑΡΙΣΟΝ ΦΟΡΝΤ, ΟΜΑΡ ΣΙ

Ο καλόκαρδος σκύλος Μπακ γλιτώνει από τα χέρια μοχθηρών ανθρώπων και γίνεται σκύλος του ταχυδρομείου στην παγωμένη Αλάσκα. Οταν οι υπηρεσίες του δεν θα είναι πια αναγκαίες, θα βρει καταφύγιο στον Τζον Θόρντον, που μετά την απώλεια του μικρού του γιου, αναχωρεί μαζί του για τις πιο απομονωμένες περιοχές της πολιτείας.

Παρά τα CGI και τα ψηφιακά εφέ, το «Κάλεσμα της άγριας φύσης» έχει καρδιά και ειλικρινή συναισθήματα που βρίσκουν το δρόμο τους προς το θεατή. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον, η ταινία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

ΟΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΕΣ **

(THE AERONAUTS)

ΑΓΓΛΙΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΜ ΧΑΡΠΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

ΕΝΤΙ ΡΕΝΤΜΕΪΝ, ΦΕΛΙΣΙΤΙ ΤΖΟΟΥΝΣ

Ο νεαρός επιστήμονας Τζέιμς Γκλέισερ και η αεροναύτης Αμέλια Ρεν ενώνουν τις δυνάμεις τους στα μέσα του 19ου αιώνα για να πετάξουν πιο ψηλά από ποτέ με αερόστατο. Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενη απόπειρα θα θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Τίποτα το καινούργιο ή καινοτόμο δεν προσφέρουν οι «Αεροναύτες» εκτός από κάποιες όντως θεαματικές σκηνές στα σύννεφα, που ασφαλώς δεν είναι αρκετές για να σπάσουν τον «πάγο» της by the book αφήγησης.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Στη γη του άγριου μελιού **. Ντοκιμαντέρ των Ταμάρα Κοτέβσκα, Λούμπομιρ Στεφάνοφ

Μια γυναίκα ζει σε ένα απομονωμένο χωριό της Βόρειας Μακεδονίας με την κατάκοιτη μητέρα της και συλλέγει μέλι για τα προς το ζην. Μια πολύτεκνη οικογένεια μετακομίζει όμως δίπλα της και οι δικοί τους, άστατοι χειρισμοί, με τα μελίσσια καταστρέφουν τους κόπους της.

Υποψήφιο για δύο βραβεία Οσκαρ (ντοκιμαντέρ και διεθνούς ταινίας) το «Στη γη του άγριου μελιού» σοκάρει κάποιες στιγμές με τα σκληρά, πραγματικά γεγονότα που κινηματογραφεί, αλλά γενικά δεν έχει τη δύναμη να σου προκαλέσει κάτι άλλο εκτός από απλή περιέργεια – κι αυτή περιορισμένης κλίμακας.

Στο λαβύρινθο. Του Ντονάτο Καρίζι, με τους Ντάστιν Χόφμαν, Τόνι Σερβίλο

Ενα χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς η Σαμάνθα πηγαίνει στο σχολείο, πέφτει θύμα απαγωγής. Δεκαπέντε χρόνια μετά ξυπνάει στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου με καμία ανάμνηση του παρελθόντος. Δίπλα της κάθεται ο δρ Γκριν, ένας ψυχίατρος που ισχυρίζεται ότι θα τη βοηθήσει να επαναφέρει τη μνήμη της και να συλληφθεί το τέρας.

Εμα. Του Πάμπλο Λαρέν, με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Μαριάνα Ντι Τζιρολάμο

Μετά από ένα τραυματικό γεγονός που θα συγκλονίσει την οικογενειακή της ζωή, η Εμα, μια νεαρή γυναίκα που ζει μέσα από το χορό, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, αναλαμβάνοντας κάθε ρίσκο για να το καταφέρει.

Sonic Η ταινία. Του Τζεφ Φάουλερ, με τους Τζέιμς Μάρσντεν, Τζιμ Κάρεϊ

Ο σκαντζόχειρος Σόνικ (των video games) απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη, μέχρι να σημάνουν οι φασαρίες. Με τον νέο, καλύτερο φίλο του, Τομ, συνεργάζονται για να υπερασπιστούν τον πλανήτη από τον διαβολικό δρ Ρομπότνικ και τα σχέδιά του για παγκόσμια κυριαρχία.

Σπύρος Μελετζής: Ο φωτογράφος της Αντίστασης. Ντοκιμαντέρ του Σαράντου Σακελλάκου

Ο κορυφαίος φωτογράφος περιγράφει τις στιγμές της φωτογράφησης του Αρη Βελουχιώτη στο βουνό, πώς έζησε από πολύ κοντά τη βία των Δεκεμβριανών, αλλά και πώς κατάφερνε πάντα να τραβάει τόσο καίριες και σπάνιες φωτογραφίες. Ακόμα, μιλά λεπτομερώς για τα χαμένα ντοκουμέντα, τη σύλληψή του και την εν συνεχεία εξορία του.

Αξιωματικοί (1971). Του Βλαντιμίρ Ρογκοβί

Η ταινία, βασισμένη σε έργο του συγγραφέα Μπόρις Βασίλιεφ, περιγράφει την ιστορία δύο φίλων οι οποίοι, αχώριστοι από τη δεκαετία του ’20 και μετά, ζουν ως στρατιώτες από κοντά διαδοχικές ιστορικές πολεμικές συγκρούσεις που τους αλλάζουν τη ζωή.