Όσκαρ 2020: Οι μεγάλοι αντίπαλοι, οι υποψηφιότητες και τα φαβορί – Σήμερα η λαμπερή τελετή

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Λίγες μόλις ώρες πριν από την αποκάλυψη των φετινών νικητών των βραβείων Όσκαρ και όλα τα βλέμματα είναι καρφωμένα στην αποψινή τελετή απονομής στο Λος Αντζελες, που για ακόμα μία φορά δεν θα έχει κεντρικό παρουσιαστή.

Με το «Joker» του Τοντ Φίλιπς να προηγείται στις υποψηφιότητες με έντεκα και να ακολουθούν τα «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», «1917» και «Ο Ιρλανδός» με δέκα, το ερώτημα φαίνεται να είναι αν για πρώτη φορά η Ακαδημία θα τολμήσει να δώσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας σε ξενόγλωσσο φιλμ. Μιλάμε, φυσικά, για τα «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, ταινία που διεκδικεί έξι βραβεία Όσκαρ , εκείνα της καλύτερης ταινίας, της καλύτερης διεθνούς ταινίας, της σκηνοθεσίας, του πρωτότυπου σεναρίου, του μοντάζ και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης.

Ολα δείχνουν ότι η μάχη θα κριθεί ανάμεσα στο σπουδαίο φιλμ του Νοτιοκορεάτη και το «1917» του Βρετανού Σαμ Μέντες, μια εντυπωσιακή αντιπολεμική κραυγή που δίνει την αίσθηση ότι γυρίστηκε μονοπλάνο. Ας μην υποτιμάμε όμως το επίτευγμα του Κουέντιν Ταραντίνο, που στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» επανέφερε στη μεγάλη οθόνη το Λος Αντζελες και το κινηματογραφικό του σύμπαν έτσι, όπως το βίωσε ο ίδιος ως μικρό παιδί στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Εποχή που για πολλά από τα 8.500 σχεδόν μέλη της Ακαδημίας παραμένει αγαπημένη και με πολλές αναμνήσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποκαλύπτουν ανώνυμα τις ψήφους τους για τα φετινά βραβεία μην κρύβοντας την προτίμησή τους στον Ταραντίνο και την ταινία του ψηφίζοντάς τον για τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης και β’ ανδρικής ερμηνείας, φυσικά, για τον Μπραντ Πιτ.







Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τα βραβεία που έχουν ήδη απονείμει τα σωματεία των ανθρώπων που δουλεύουν στη Μέκκα του παγκόσμιου σινεμά. Τις περισσότερες φορές οι ψήφοι τους σημαίνουν Όσκαρ για τους εκλεκτούς τους. Αλλωστε, αυτοί είναι που έχουν τον τελευταίο λόγο στο ποιος θα σηκώσει το αγαλματίδιο κάθε φορά και ποιος θα πρέπει να προσπαθήσει εκ νέου στο μέλλον για τη μεγάλη διάκριση. Οι παραγωγοί ψήφισαν «1917» για την καλύτερη ταινία της χρονιάς, ενώ το σωματείο των σκηνοθετών έδωσε στον Σαμ Μέντες το «πράσινο φως» να κερδίσει και το αντίστοιχο Όσκαρ, όπως έχει γίνει από το 2003 μέχρι πέρυσι, με την εξαίρεση του Μπεν Αφλεκ, που βραβεύτηκε από το σωματείο αλλά δεν είχε περάσει στην πεντάδα των υποψηφίων για το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Οσο για τους ηθοποιούς, που είναι και η πολυπληθέστερη κοινότητα ανάμεσα στα μέλη της Ακαδημίας, έδωσαν την ψήφο τους στο καστ των «Παρασίτων», ψήφος που ισοδυναμεί με εκείνη της καλύτερης ταινίας.

Το… λάθος

Ισως να μην είναι τυχαίο το… λάθος που έγινε στο twitter το βράδυ της Δευτέρας από τον λογαριασμό της Ακαδημίας. Αναρτήθηκε εκεί μία φωτογραφία με γενικό τίτλο «My Oscar predictions», που ήθελε τα «Παράσιτα» να παίρνουν τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερης διεθνούς ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου και μοντάζ, τον Σαμ Μέντες να κερδίζει το Όσκαρ σκηνοθεσίας και το «1917» να παίρνει τα Όσκαρ φωτογραφίας, μοντάζ και μίξης ήχου και ψηφιακών εφέ. Σύμφωνα με εκείνη την ανάρτηση, το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» θα πάρει το Όσκαρ καλλιτεχνικής διεύθυνσης και β’ ανδρικής ερμηνείας, το «Joker» θα πάρει το Όσκαρ μουσικής και το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου θα πάει στο «Jojo Rabbit». Τα τέσσερα Όσκαρ ερμηνείας θα πάνε, όπως όλοι υποθέτουμε, στη γνωστή τετράδα των Χοακίν Φίνιξ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Μπραντ Πιτ και Λόρα Ντερν. Λίγο αργότερα, η Ακαδημία έσπευσε να αποσύρει τη φωτογραφία δηλώνοντας ότι η κάρτα που εμφανίστηκε στον λογαριασμό της έφερε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των ακολούθων της στο twitter και όχι, φυσικά, τις δικές της προτιμήσεις. Ομως, η… ζημιά έγινε.

«1917», το απόλυτο φαβορί

Ολα δείχνουν «1917» για το μεγάλο βραβείο της βραδιάς. Ο Σαμ Μέντες υπέγραψε έργο ζωής που θαυμάζεις σε όλο του το μεγαλείο στη μεγάλη οθόνη. Σε συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας Ρότζερ Ντίκινς, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το αντίστοιχο Όσκαρ , δημιούργησαν ένα φιλμ που δίνει την αίσθηση ότι γυρίστηκε «μονορούφι», παρουσιάζοντας τη μία σκηνή μετά την άλλη χωρίς «cut» και παρεμβάσεις από το μοντάζ. Πρόκειται για μεγάλο κινηματογραφικό επίτευγμα που σπάνια βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη.







Το «1917» όμως δεν είναι μόνο αυτό. Σε μια εποχή που μεγάλα τμήματα του πλανήτη βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και νέες διαχωριστικές γραμμές χαράσσονται σε θάλασσες και στεριές, ο Μέντες μάς θυμίζει εκ νέου τη φρίκη του πολέμου, την κόλαση που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, οπλοφορούντες και μη, τις οικογένειες που ρημάζουν, το αίμα νέων παιδιών που χύνεται αναίτια.

Δεύτερος επιλαχών για το μεγάλο βραβείο, ο Μπονγκ Τζουν-χο. Ο Κορεάτης υπέγραψε ένα αριστούργημα σκηνοθετικής δεξιοτεχνίας, παίζει τα κινηματογραφικά είδη στα δάχτυλα και αναγνωρίζεται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τα «Παράσιτα» λειτουργούν ως μια εξαίσια «διαστροφική» υπενθύμιση ότι οι ταξικές διαφορές όχι απλά εκμηδενίζονται με το πέρασμα των χρόνων και την τεχνολογική πρόοδο, όπως κάποτε μας υπόσχονταν, αλλά αντιθέτως γίνονται πιο ξεκάθαρες από ποτέ.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«1917» «ΠΑΡΑΣΙΤΑ» «JOKER» «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ» «Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ» «JOJO RABBIT» «ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ» «ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» «ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ»

Α’ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΓΙΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ (JOKER) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ (ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ) ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ) ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ (ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ) ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΠΡΑΪΣ (ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΠΕΣ)







Ο «αντισυμβατικός» Γιοακίν Φίνιξ ετοιμάζει την ευχαριστήρια δήλωσή του και μόνο αυτή θα παρουσιάζει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη βράβευση καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι απειλείται από τους άλλους τέσσερις. Το αξίζει και με το παραπάνω όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ερμηνεία αλλά και για το σερί των εξαιρετικών εμφανίσεων που κάνει τα τελευταία χρόνια.

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΡΕΝΕ ΖΕΛΒΕΓΚΕΡ (JUDY) ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ) ΣΙΡΣΑ ΡΟΝΑΝ (ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ) ΣΑΡΛΙΖ ΘΕΡΟΝ (ΒΟΜΒΑ) ΣΙΝΘΙΑ ΕΡΙΒΟ (HARRIET)







Η Ρενέ Ζελβέγκερ πάει περίπατο να πάρει το Όσκαρ όπως περίπατο πήγε σε όλη την προ-οσκαρική κούρσα κατά τη διάρκεια της οποίας δύσκολα έχανε βράβευση. Η ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στο «Judy» ήταν το μεγάλο της comeback μετά από μεγάλη απουσία από τα φώτα των προβολέων. Το έκανε με μεγάλη προσήλωση στις λεπτομέρειες και μεταμορφώθηκε με κάθε πόρο του σώματός της σε μια ηρωίδα που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Β’ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ (ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ) ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ (ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ) ΑΛ ΠΑΤΣΙΝΟ (Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ) ΤΖΟ ΠΕΣΙ (Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ) ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ (ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΠΕΣ)







O Μπραντ Πιτ είναι το μεγάλο φαβορί σε αυτή την κατηγορία για μια ερμηνεία κουλ και μετρημένη που θυμίζει παλιό Χόλιγουντ στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» του Ταραντίνο. Το πάλαι ποτέ poster boy της δεκαετίας του ’90 και των ‘00s έχει ωριμάσει ιδανικά αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Περιμένουμε μια καλή ατάκα από το στόμα του που θα συζητιέται τη Δευτέρα σε όλο τον κόσμο.

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ) ΣΚΑΡΛΕΤ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ (JOJO RABBIT) ΚΑΘΙ ΜΠΕΪΤΣ (Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ) ΦΛΟΡΕΝΣ ΠΙΟΥ (ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ) ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ (ΒΟΜΒΑ)







Και εδώ η Λόρα Ντερν μοιάζει σίγουρη για τη βράβευσή της. Εχει τιμηθεί με τα πιο σημαντικά βραβεία από τον Σεπτέμβριο και μετά για τη συγκεκριμένη ερμηνεία και φαίνεται ακλόνητη. Είναι η τρίτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και όλα δείχνουν ότι θα είναι και η τυχερή της. Η Μάργκο Ρόμπι (Βόμβα) παρουσιάζεται ως διεκδικήτρια του βραβείου αλλά μάλλον χωρίς ιδιαίτερη τύχη.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΙΤΑ (Ν. ΚΟΡΕΑ) ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ) CORPUS CHRISTI (ΠΟΛΩΝΙΑ) ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ (ΓΑΛΛΙΑ) HONEYLAND (Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)







Τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-χο έχουν ασφαλώς τον πρώτο λόγο σε αυτή την κατηγορία και το βραβείο μοιάζει εξασφαλισμένο. Αν υπάρχει ρεύμα που θα τη φέρει να διεκδικεί σοβαρά το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το ντοκιμαντέρ «Honeyland» είναι εκείνο που φέρεται έτοιμο να γράψει ιστορία για τη γειτονική χώρα. Ισως όμως επαναληφθεί το περσινό σκηνικό όπου το «Roma» επικράτησε σε αυτή την κατηγορία και ο Κουαρόν πήρε παράλληλα το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ 1917 ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Ο Μπονγκ Τζουν-χο είναι ο μεγάλος διεκδικητής του βραβείου για τα «Παράσιτα» με ένα σενάριο που μεταλλάσσεται στην πορεία της ταινίας και οδηγεί τη δαιδαλώδη πλοκή. Ο Κουέντιν Ταραντίνο παραδοσιακά διεκδικεί το συγκεκριμένο βραβείο και το έχει κατακτήσει δύο φορές στο παρελθόν για το «Pulp Fiction» και το «Django».

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

TOY STORY 4 KLAUS ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3 Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΝΚ ΕΧΑΣΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ







Το «Toy story 4» διεκδικεί με πολλές αξιώσεις ένα ακόμα Όσκαρ για την Pixar με το ισπανικό «Klaus» να καραδοκεί για να κάνει την έκπληξη όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή στα βρετανικά BAFTAs. Αν συμβεί αυτό, θα είναι το πρώτο Όσκαρ κινουμένων σχεδίων για το Netflix.

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ JOJO RABBIT JOKER ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΠΕΣ







Εδώ είναι η ευκαιρία της Γκρέτα Γκέργουιγκ να πάρει το αγαλματίδιο για το πυκνό σενάριο στις «Μικρές κυρίες». Ομως ο Τάικα Γουαϊτίκι του «Jojo Rabbit» μοιάζει να είναι το μεγάλο φαβορί για την εύστοχη σάτιρα κατά του ολοκληρωτισμού. Σενάριο που είχε τις σωστές δόσεις χιούμορ και προβληματισμού και είχε στο επίκεντρο ένα μικρό αγόρι που κατανοεί ότι δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο σε αυτό τον κόσμο.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

AMERICAN FACTORY FOR SAMA THE CAVE THE EDGE OF DEMOCRACY HONEYLAND

Το «American Factory» με το «For Sama» δίνουν μια μάχη στήθος με στήθος για το βραβείο. Το πρώτο είναι παραγωγής της εταιρίας των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα και εξετάζει το εργασιακό καθεστώς στις ΗΠΑ και στην Κίνα καθώς επίκειται η παγκόσμια επέλαση των ρομπότ, ενώ το δεύτερο είναι η συγκλονιστική καταγραφή της ζωής στο Χαλέπι εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών από τον στρατό του Ασαντ.

ΜΟΝΤΑΖ

ΜΑΪΚΛ ΜΑΚΑΣΚΕΡ & ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΑΚΛΑΝΤ (ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ) ΘΕΛΜΑ ΣΟΥΝΜΕΪΚΕΡ (Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ) ΤΟΜ ΙΓΚΛΣ (JOJO RABBIT) ΤΖΕΦ ΓΚΡΟΘ (JOKER) ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΝ-ΜΟ (ΠΑΡΑΣΙΤΑ)

Εδώ το ντέρμπι της διεκδίκησης αφορά στα «Παράσιτα» και το «Κόντρα σε όλα». Και μάλιστα φαίνεται να είναι αμφίρροπο καθώς και οι δύο υποψήφιες ταινίες έχουν τιμηθεί με σημαντικά βραβεία έως τώρα. Με μικρή διαφορά πιθανότατα το βραβείο θα πάει στο «Κόντρα σε όλα» – «η πιο ρεαλιστική ταινία με αγωνιστικά αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια», όπως χαρακτηρίζεται.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 1917 ΠΑΡΑΣΙΤΑ Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ JOJO RABBIT

Κατά τα φαινόμενα κι εδώ θα έχουμε ένα μικρό ντέρμπι με το «1917» να απειλείται από το επίσης εντυπωσιακό σαν παραγωγή «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», ενώ τα «Παράσιτα» δεν θα πρέπει να θεωρούνται αμελητέο σενάριο. Στην πρώτη περίπτωση μένεις άφωνος με τα χαρακώματα, τη No man’s land που η δράση μεταφέρεται και το κατεστραμμένο χωριό που ο ήρωας συναντά μια νεαρή κοπέλα με το μωρό, ενώ στην ταινία του Ταραντίνο, το λίφτινγκ που έχει γίνει σε κεντρικές λεωφόρους του Χόλιγουντ και τη φάρμα της συμμορίας του Μάνσον είναι αψεγάδιαστο.

Ο Μέντες πάει για… θρίαμβο

Ο Σαμ Μέντες του «1917» πάει να κάνει τον θρίαμβο, τη μεγάλη επικράτηση, κερδίζοντας το Οσκαρ καλύτερης ταινίας και το Οσκαρ σκηνοθεσίας. Μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο κρίνοντας από τις βραβεύσεις τους τελευταίους μήνες και το ισχυρό ρεύμα που έχει αποκτήσει τόσο ο ίδιος όσο και η ταινία του. Ρεύμα όμως έχει σαφώς και ο Μπονγκ Τζουν-χο, που πιστώνεται την άνεση με την οποία έπαιξε με τα κινηματογραφικά είδη στα «Παράσιτα». Η Ενωση Σκηνοθετών έδωσε το βραβείο της όμως στον Σαμ Μέντες και η Ενωση Παραγωγών ψήφισε «1917», οπότε μάλλον πρέπει να περιμένουμε τον Βρετανό σκηνοθέτη να κάνει τον… γύρο του θριάμβου στην αποψινή τελετή. Το είχε κάνει και στο «American beauty» το 2000 θριαμβεύοντας με τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, που ήταν και το ντεμπούτο του στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Είκοσι χρόνια αργότερα, φαίνεται πως θα το επαναλάβει.







Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον Κουέντιν Ταραντίνο, που στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» ανασύνθεσε ολόκληρη εποχή και έκανε δώρο την ταινία σε εκείνους που έχουν αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ («1917») ΜΠΟΝΓΚ ΤΖΟΥΝ-ΧΟ («ΠΑΡΑΣΙΤΑ») ΤΟΝΤ ΦΙΛΙΠΣ («JOKER») ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ («Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ») ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ («ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ»)

ΜΟΥΣΙΚΗ

«JOKER» «ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» «ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ» «1917» «STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ»

Η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουοναντοτίρ, που έγραψε τη σκοτεινή μουσική του «Joker», αποτελεί μαζί με τον Γιοακίν Φίνιξ τα δύο σίγουρα Όσκαρ της ταινίας. Η 37χρονη τσελίστρια έχει ήδη πάρει σημαντικές διακρίσεις για τη δουλειά της, η οποία, επιπλέον, αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης για τον Φίνιξ στον τρόπο που προσέγγισε τον ήρωά του. Η εναλλακτική φέρει το όνομα του Αλεξάντρ Ντεσπλά για τις «Μικρές κυρίες» και θα είναι το τρίτο Όσκαρ του σπουδαίου συνθέτη.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«(I’M GONNA) LOVE ME AGAIN» («ROCKET MAN») «I CAN’T LET YOU THROW YOURSELF AWAY» («TOY STORY 4») «INTO THE UNKNOWN» («FROZEN 2») «STAND UP» («HARRIET») «I’M STANDING WITH YOU» («BREAKTHROUGH»)

Ο Ελτον Τζον ετοιμάζεται παρέα με τον Τάιρον Ιγκερτον για τα βράβευση και την αποθέωση για το τραγούδι του που ακούγεται στη βιογραφία του, «Rocketman», και ερμηνεύει ο Ιγκερτον. Εχει ήδη πάρει Χρυσή Σφαίρα και βραβείο από τα Critic’s Choice Awards και δύσκολα θα χάσει το Όσκαρ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΙΚΙΝΣ («1917») ΓΙΑΡΙΝ ΜΠΛΑΣΚΙ («Ο ΦΑΡΟΣ») ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ («ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ… ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ») ΛΟΡΕΝΣ ΣΙΡ («JOKER») ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΠΙΕΤΡΟ («Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ»)

Σίγουρος νικητής ο Ρότζερ Ντίκινς του «1917», καθώς στη δική του δουλειά πιστώνεται μέρος της μεγάλης επιτυχίας της ταινίας. Και μόνο για τις εφιαλτικές σκηνές στο εγκαταλελειμμένο γαλλικό χωριό και τους ανατριχιαστικούς βομβαρδισμούς που έκαναν τη νύχτα… μέρα, το «1917» έχει ένα σίγουρο Όσκαρ εδώ.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το Όσκαρ μακιγιάζ και κομμώσεων πάει στη «Βόμβα», με το «Joker» να απειλεί, ενώ στα οπτικά εφέ επικρατέστερο είναι πάλι το «1917» του Σαμ Μέντες. Στα κοστούμια οι πιθανότητες κλίνουν προς τις «Μικρές κυρίες» και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», ενώ στο μοντάζ και τη μίξη ήχου αναμένεται επικράτηση του «1917». Οσον αφορά στο Όσκαρ για τα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, προβάδισμα έχει το «Learning to skateboard in a war zone (if you’re a girl)» που μας μεταφέρει στην Καμπούλ, ενώ το Όσκαρ για κινούμενα σχέδια μικρού μήκους έχει ως βασικούς διεκδικητές το «Hair love», το πρώτο κούρεμα που επιχειρεί ένας πατέρας στην κόρη του, και το «Kitbull» παραγωγής Pixar. Στις μικρού μήκους ταινίες ξεχωρίζει το «Brotherhood» με επίκεντρο μια οικογένεια στην Τυνησία.

