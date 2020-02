Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «The Matrix 4»

Η παραγωγή της ταινίας «The Matrix 4» είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σε νέες φωτογραφίες θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς, οι πρωταγωνιστές Κιάνου Ριβς, Κάρι -Αν Μος και η σεναριογράφος, Λάνα Γουατσόφσκι εμφανίζονται να επιστρέφουν στους κινηματογραφικούς τους χαρακτήρες, 17 χρόνια μετά το τελευταίο franchise.

Ενώ οι ανεπίσημες φωτογραφίες και βίντεο από τον Σαν Φρανσίσκο δείχνουν τον Neo… (Κιάνου Ριβς) να κρατά ένα φλιτζάνι καφέ και να συζητά με συντελεστές της ταινίας, οι εικόνες εξακολουθούν να μην πείθουν τους θαυμαστές αν στην πραγματικότητα έχουν αρχίσει τα γυρίσματα του «Matrix 4». Η Warner Bros δεν έχει ακόμα αποκαλύψει λεπτομέρειες.

filming in San Francisco – Feb 5 2020

Matrix stars Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss were spotted in Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020