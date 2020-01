«Το τέλος του Game of Thrones στα βιβλία θα είναι διαφορετικό» λεέι ο George R.R. Martin

Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Ο όγδοος κύκλος του «Game of Thrones» μπορεί να μείνει στην ιστορία ως το φινάλε τηλεοπτικής σειράς που δίχασε περισσότερο τους θαυμαστές σε όλη την ιστορία της μικρής οθόνης, περισσότερο κι από ό,τι συνέβη με τις σειρές «Sopranos» και «Mad Men».

Ο συμβολισμός του τελευταίου show της HBO απλά δεν έβγαζε νόημα: η καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης; Η καταγωγή του Τζον Σνόου; Δεν ήταν τυχαίο το αίτημα των fans, γνωστό με τον τίτλο «Remake “Game of Thrones” Season 8 With Competent Writers» (έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια υπογραφές). Τώρα, ο George R.R. Martin, ο συγγραφέας των βιβλίων πάνω στα οποία βασίστηκε το GoT, δίνει καινούργια ελπίδα στους θαυμαστές: υπαινίσσεται ότι ο κύκλος των βιβλίων θα κλείσει με διαφορετικό τέλος.

Τα μυθιστορήματα «Οι Άνεμοι του Χειμώνα» και «Ένα Ανοιξιάτικο Όνειρο» – τα τελευταία της σειράς «Ένα Τραγούδι Πάγου και Φωτιάς» – ολοκληρώνονται. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Martin και, παράλληλα, έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν τα βιβλία του θα ακολουθήσουν την εξέλιξη της ιστορίας που παρακολουθήσαμε στο «Game of Thrones». Πέρυσι, η απάντησή του σε αυτό το ερώτημα κάθε άλλο παρά διαφωτιστική ήταν: «Λοιπόν…ναι. Και όχι. Και ναι. Και όχι. Και ναι. Και όχι. Και ναι.» Όμως, σε συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η απάντηση ήταν άλλη: «Ο κόσμος ξέρει ένα τέλος – αλλά όχι ΤΟ τέλος. Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς με προσπέρασαν, το οποίο δεν το περίμενα».

Δικαίωση για τις εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές στο αίτημα «Ξανακάνετε τον Όγδοο Κύκλο του “Game of Thrones” με Ικανούς Συγγραφείς (σεναρίων)». Αίτημα το οποίο είχε εξοργίσει την Σόφι Τέρνερ -πώς αλλιώς, άλλωστε; Η Σάνσα Σταρκ ήταν αυτή που κάθισε στον Σιδηρού Θρόνο-, και είχε χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία ως ένδειξη έλλειψης σεβασμού. «Ο κόσμος πάντα έχει μια ιδέα στο κεφάλι του για το πώς θέλει να τελειώσει ένα show, άρα αν δεν είναι της αρεσκείας του το τέλος, αρχίζει να διαμαρτύρεται γι’ αυτό κι επαναστατεί» είχε δηλώσει, σε συνέντευξη στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου Μαΐου.

Ο George R.R.. Martin επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει κινηματογραφική ταινία «Game of Thrones». Διευκρίνισε όμως ότι η σχετική απόφαση δεν ενέπιπτε στη δικαιοδοσία του: «Αυτή τη στιγμή, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει, γιατί η HBO ελέγχει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του “Game of Thrones”. Στην πραγματικότητα, οι David Benioff και D.B. Weiss ήθελαν να τελειώσει η σάγκα μετά τον έβδομο κύκλο με τρεις μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες… Τα στελέχη (της HBO) είπαν: “Εμείς κάνουμε παραγωγή τηλεοπτικών show, δεν έχουμε μπει στην κινηματογραφική επιχειρηματική δραστηριότητα”».