Όσκαρ 2020: Τα μεγάλα φαβορί, η πρωτιά του Netflix, οι αντιδράσεις και τα περίεργα

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Η ταινία που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις από το φθινόπωρο και μετά ήταν αυτή που έχει τη μερίδα του λέοντος στις υποψηφιότητες για τα φετινά Οσκαρ.

Το «Joker» του Τοντ Φίλιπς με τον εξαιρετικό Χοακίν Φίνιξ στον ομώνυμο ρόλο απέσπασε 11 υποψηφιότητες και διεκδικεί όλα τα μεγάλα βραβεία αλλά και κάποια από τα τεχνικά όπως εκείνα του ήχου, των ηχητικών εφέ, του μακιγιάζ και κομμώσεων κ.ά. Ο Φίνιξ βέβαια φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το απόλυτο φαβορί για το Οσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, ενώ καλές προϋποθέσεις έχει και η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουαναντότιρ που υπογράφει τη μουσική της ταινίας και έχει ήδη βραβευθεί με Χρυσή Σφαίρα.

Τρία μεγάλα φαβορί φιλοδωρήθηκαν, όπως αναμενόταν, με 10 υποψηφιότητες. «Ο Ιρλανδός», το «1917» και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» διεκδικούν και αυτά όλα τα μεγάλα βραβεία πλην… του α’ ανδρικού ρόλου, καθώς ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, παρά τα εγκωμιαστικά σχόλια που έχει συλλέξει για την ερμηνεία του στον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, έμεινε εκτός από μια ακόμα διεκδίκηση.

Οι «Μικρές κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ έχουν 6 υποψηφιότητες όσες και τα «Παράσιτα», το «Ιστορία γάμου» και το «Jojo Rabbit».

Τα «Παράσιτα» δικαιώνουν τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει ήδη από το Φεστιβάλ των Καννών τον περσινό Μάιο που κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα και εδώ επιβεβαιώνεται ότι η κορεάτικη ταινία αρέσει και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μάλιστα η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο δεν είναι μόνο το φαβορί για το Οσκαρ διεθνούς ταινίας αλλά διεκδικεί το Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ και καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Μένει να δούμε αν θα βαδίσει στα χνάρια του ισπανόφωνου «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν που βραβεύτηκε πέρυσι με 4 Οσκαρ.

Αναμενόμενη ήταν η «κόντρα» Τζο Πέσι-Αλ Πατσίνο (Ο Ιρλανδός) για το Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου, καθώς αυτοί οι δύο πάνε πακέτο στις υποψηφιότητες, αλλά εκεί ο Μπραντ Πιτ από το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» είναι το μεγάλο φαβορί. Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει και πάλι δύο υποψηφιότητες (α’ γυναικείου για την «Ιστορία γάμου» και β’ γυναικείου για το «Jojo Rabbit») αλλά θα δυσκολευτεί να κατακτήσει κάποιο από τα δύο. Η Ρενέ Ζελβέγκερ μοιάζει να έχει ήδη αγκαλιάσει το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, ενώ η Λόρα Ντερν (Ιστορία γάμου) έχει το προβάδισμα για το Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου.

Οι «Δύο Πάπες» πήραν κι αυτοί το μερίδιό τους με τους Τζόναθαν Πράις και Αντονι Χόπκινς να κατακτούν από μία υποψηφιότητα για τα Οσκαρ α’ και β’ ανδρικού ρόλου αντίστοιχα. Ιδίως ο πρώτος, που υποδύεται τον πράο και «λαοφιλή» Πάπα Φραγκίσκο, βρίσκεται δικαιωματικά ανάμεσα στους πέντε καλύτερους της χρονιάς. Η ταινία διεκδικεί και το Οσκαρ διασκευασμένου σεναρίου που υπογράφει ο Αντονι ΜακΚάρτεν.

Αίσθηση προκαλεί και η… επιστροφή δύο μεγάλων πρωταγωνιστών. Ο Τομ Χανκς διεκδικεί το Οσκαρ β’ ανδρικού ρόλου (Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά) μετά από 19 χρόνια απουσίας από τις υποψηφιότητες. Τελευταία φορά άκουσε το όνομά του για τον «Ναυαγό». Μέσα και η Κάθι Μπέιτς (Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ) στην πεντάδα του Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου στην τέταρτη υποψηφιότητα της καριέρας της.







Αντιδράσεις και… περίεργα

Ασφαλώς και η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Οσκαρ ξεσήκωσε διαμαρτυρίες. Για ακόμα μία χρονιά, γυναίκες, Ασιάτες, Αφροαμερικανοί και λατινικής καταγωγής έμειναν πίσω στη διεκδίκηση για χάρη των «λευκών ανδρών». Η Γκρέτα Γκέργουιγκ (Μικρές κυρίες) δεν κατάφερε να σπάσει την ανδρική πεντάδα των σκηνοθετών, ενώ εκτός υποψηφιοτήτων έμεινε ο Εντι Μέρφι (Dolemite is my name), η Awkwafina (The farewell) που πήρε Χρυσή Σφαίρα, η Τζένιφερ Λόπεζ (Επικίνδυνες κυρίες), η Λουπίτα Νιόνγκ’ο (Εμείς) κ.ά.

Η Ακαδημία υποδέχθηκε 842 νέα μέλη στους κόλπους της πέρυσι, σε μια προσπάθεια να σπάσει το… μπλοκ των «λευκών ανδρών μέσης ηλικίας» αλλά θα χρειαστεί να περάσουν λίγα χρόνια ακόμα μέχρι να δούμε αποτελέσματα επί της ουσίας. Επίσης στα αδικημένα βρίσκεται το «Uncut Gems» των αδελφών Σάφντι. Δεν απέσπασε καμία υποψηφιότητα ούτε καν για τον εκπληκτικό Ανταμ Σάντλερ που υπογράφει ερμηνεία -σταθμό σε αυτή την ταινία. Εκπληξη αποτελεί επίσης η απουσία του «Frozen 2» από τη διεκδίκηση του Οσκαρ κινουμένων σχεδίων.

Πρωτιά για Netflix

Μπορεί η κόντρα με το Netflix να κρατεί καλά αλλά η τηλεοπτική πλατφόρμα ξεπέρασε σε υποψηφιότητες τα παραδοσιακά στούντιο. Κι ας μπήκε… κόφτης σε κάποιες από τις ταινίες δικής του παραγωγής (βλ. Ιστορία γάμου, Dolemite is my name, Οι δύο Πάπες). Το Netflix μετράει φέτος 24 υποψηφιότητες, ενώ μια ανάσα πίσω του, στις 23, βρίσκεται η Ντίσνεϊ, το στούντιο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα τη χρονιά που πέρασε. Με 20 υποψηφιότητες ακολουθεί η Sony, μεγάλο μέρος των οποίων το οφείλει στον Κουέντιν Ταραντίνο και το «Κάποτε στο… Χόλιγουντ».

Η επερχόμενη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου και θα είναι και πάλι χωρίς κεντρικό παρουσιαστή. Πέρυσι η ίδια απόφαση έδωσε +11% στην τηλεθέαση της βραδιάς και ήταν η πρώτη φορά που αυτή αυξήθηκε και δεν μειώθηκε από το 2014.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου