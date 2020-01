Όσκαρ 2020: Δείτε live την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Newsroom eleftherostypos.gr

Δείτε live τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα Οσκαρ 2020.

Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Χοακίν Φίνιξ – «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ – «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας – «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις – «Οι δύο πάπες»

Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ – «Judy»

Σαρλίζ Θερόν – «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον – «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν – «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίνο – Harriet

Οσκαρ Σκηνοθεσίας

Μάρτιν Σκορσέζε – «Ο Ιρλανδός»

Μπονγκ Τζουν Ζο – «Παράσιτα»

Κουέντιν Ταραντίνο – «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Σαμ Μέντες – «1917»

Τοντ Φίλιπς – «Joker»

Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου

Tom Hanks, A Beautiful day in the Neighborhood

Antony Hopkins, Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon A Time in Hollywood

Οσκαρ B’ Γυναικείου Ρόλου

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johannsson, Jojo rabbit,

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας

«Κόντρα σε όλα»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Τζόκερ»

«Μικρές κυρίες»

«Ιστορία γάμου»

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Miserables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Τζόκερ»

«Μικρές κυρίες»

«Οι δύο Πάπες»

Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

«Στα μαχαίρια»

«Ιστορία γάμου»

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Όσκαρ Μουσικής

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Oσκαρ Κοστουμιών

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Οσκαρ Ηχητικού Μοντάζ

«1917»

«Ford v Ferrari»

«Ad Astra»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Joker»

Οσκαρ Φωτογραφίας

«Ο Ιρλανδός»

«Τζόκερ»

«Ο φάρος»

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Οσκαρ Οπτικών Εφέ

«1917»

«The Lion King»

«Star Wars: Skywalker, η άνοδος»

«Avengers: Endgame»

«Ο Ιρλανδός»

Οσκαρ Τραγουδιού

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I’m Gonna Love me Again – Rocketman

I’m Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Οσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Βόμβα»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent»

«1917»

Οσκαρ Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

«Daughter»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister”»

Οσκαρ Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbor’s Window»

«Saria»

«A Sister»

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Οσκαρ 2020 γίνεται σχεδόν έναν μήνα πριν από τη μεγάλη τελετή, η οποία ούτε φέτος θα έχει κεντρικό παρουσιαστή. Η απονομή των Οσκαρ 2020 θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theater, ενώ ήδη εδώ υπάρχουν τα πρώτα προγνωστικά για το ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές των Οσκαρ 2020.