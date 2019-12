Θρήνος στα «Φιλαράκια»: Πέθανε η δημιουργός του τραγουδιού της σειράς

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Αμερικανίδα συνθέτρια Άλι Γουίλις, γνωστή κυρίως επειδή έγραψε το τραγούδι που ακουγόταν στους τίτλους της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλαράκια, απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία της.

«Αναπαύσου στο Boogie Wonderland», έγραψε στο Instagram η συντροφός της Προύντενς Φέντον αναφερόμενη στο κομμάτι του συγκροτήματος Earth, Wind & Fire, το οποίο είχε γράψει Γουίλις στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Με καταγωγή από το Ντιτρόιτ, η Άλι Γουίλις σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά συνθέτοντας το διάσημο τραγούδι I’ll be there for you της εξίσου διάσημης τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια, που ερμήνευσαν οι The Rembrandts.

Ένα ακόμη μουσικό θέμα, εκείνο της ταινίας «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς» της χάρισε το 1985 το βραβείο Γκράμι.

«Ορισμένα από τα τραγούδια μου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην ιστορία και είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτόν τον λόγο» είχε πει η Γουίλις τον περασμένο χρόνο, σε μια συνέντευξη στους New York Times.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπό της, η Άλι Γουίλις πέθανε χθες από καρδιακή ανακοπή.