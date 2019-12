Αυτά είναι τα νέα ριάλιτι σόου για το 2020 – Μαγειρική, μόδα, μεταμφιέσεις και τραγούδι

03/12/19 • 12:58 | UPD 03/12/19 • 13:02 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Φουλ δουλεύουν οι μηχανές στους τηλεοπτικούς σταθμούς, προκειμένου το πρόγραμμα του δεύτερου μισού της χρονιάς

Το βλέμμα των τηλεθεατών, ιδιαίτερα των ιθυνόντων των καναλιών είναι στραμμένο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Aλλοι επιθυμούν να διατηρήσουν τις υψηλές τηλεθεάσεις των πρώτων μηνών της χρονιάς, συνεχίζοντας την πορεία προς την κορυφή, άλλοι θέλουν να ανατρέψουν το παιχνίδι φέρνοντας τα πάνω – κάτω.

Στο STAR βασικός στόχος είναι να συνεχίσουν να σαρώνουν στην prime time και μετά την ολοκλήρωση του «Greece’s Next Top Model». Και τι καλύτερο από τον νέο κύκλο του «MasterChef». Η πιο επιτυχημένη συνταγή πρότζεκτ, που συνδυάζει στοιχεία ριάλιτι και την τέχνη της μαγειρικής, ετοιμάζεται να καθηλώσει και πάλι το κοινό στο σπίτι και να προκαλέσει φρενίτιδα. Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης, ή αλλιώς η dream team του σταθμού, θα κάνουν come back αρχές Ιανουαρίου με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων διπλασιάστηκε από πέρσι, ξεπερνώντας τους 6.000!

Ρεκόρ αιτήσεων, όμως, υπάρχει και για το «Big Brother». Ο «Μεγάλος Αδερφός» θα προβληθεί από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, επίσης το δεύτερο μισό της σεζόν, με 5.000 άτομα να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ριάλιτι και να απαντούν σε περίεργες ερωτήσεις, όπως γιατί θέλουν να συμμετάσχουν, ποια είναι τα προσόντα που πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν, ποια είναι η γνώμη τους για το κάπνισμα, ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχουν κάνει. Το εν λόγω φορμάτ, πάντως, δουλεύεται αυτή την περίοδο σε επίπεδο παραγωγής και το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς οι άνθρωποι του καναλιού θέλουν να κάνουν την έκπληξη και να ταράξουν τα νερά με ένα πρότζεκτ που άφησε εποχή πριν από χρόνια.

Από την ίδια συχνότητα, στο δεύτερο μισό της σεζόν θα βγει στον αέρα και το πολυσυζητημένο «Masked Singer», που έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, τα δικαιώματα του οποίου έχει εδώ και μήνες το κανάλι. Αν και φήμες ήθελαν το εν λόγω πρότζεκτ να παγώνει, πληροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες να το δουλεύουν εντατικά και μάλιστα να έχουν ρίξει στο τραπέζι ιδέες για παρουσίαση και επιτροπή. Οι πρώτες σκέψεις θέλουν τον Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει χρέη οικοδεσπότη και την Τάμτα με τον Νίκο Μουτσινά να κάθονται στις καρέκλες της επιτροπής. Αναφορικά πάντως με το κόνσεπτ, 16 τραγουδιστές εμφανίζονται κάθε βδομάδα, μεταμφιεσμένοι, ώστε να μην αναγνωρίζονται από τον κόσμο και τους κριτές. Ετσι κρίνονται μόνο η φωνή και το θέαμα που προσφέρουν.

Την ίδια περίοδο, θα επιστρέψει και το παλιό γνώριμο «My style rocks», επίσης από τον ΣΚΑΪ. Τα στελέχη του καναλιού και οι άνθρωποι του Ατζούν Ιλιτζαλί βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες προσπαθώντας να καταλήξουν σε παρουσιάστρια και κριτική επιτροπή, με τις εκπλήξεις να μη λείπουν. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η Ευαγγελία Αραβανή, όπως φαίνεται, «αποκλείστηκαν» από τον ρόλο της παρουσιάστριας του πρότζεκτ, ενώ προτεραιότητα έχουν οι συζητήσεις με τη λαμπερή Δούκισσα Νομικού. Οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει ακόμη τα χέρια, όμως φαίνεται ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και η Δούκισσα θα κάνει τηλεοπτικό come back μετά την αποχώρησή της από τον ANT1 και την αφοσίωση στην οικογένειά της. Για τις θέσεις των κριτών, προχωρημένες επαφές γίνονται με τον Στέλιο Κουδουνάρη, τον Λάκη Γαβαλά αλλά και την εντυπωσιακή Κάτια Ζυγούλη στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση σε τέτοιο ρόλο.

Σταθερός ο ANT1

Από τους κερδισμένους της φετινής χρονιάς, ο σταθμός του Αμαρουσίου θα επενδύσει στο δεύτερο μισό της σεζόν σε γνώριμα πρότζεκτ! Χαρακτηριστικά, θα βγάλει στον αέρα του σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar», που την περσινή σεζόν σάρωσε στους πίνακες της Nielsen. Με τη Μαρία Μπεκατώρου σε ρόλο οικοδέσποινας και πιθανότατα την ίδια κριτική επιτροπή (Αλέξη Γεωργούλη, Δημήτρη Σταρόβα, Γιώργο Μαζωνάκη, Μιμή Ντενίση), η επιτυχία θεωρείται ξανά δεδομένη.

Tο ΟPEN χτυπά με «Just the 2 of us»

Εχει γίνει γνωστό ότι το φιλανθρωπικό σόου «Just the 2 of us» θα επιστρέψει από τη συχνότητα του OPEN στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Νίκος Κοκλώνης, που έχει αναλάβει χρέη παρουσιαστή και παραγωγού, δουλεύει με πυρετώδεις ρυθμούς για την προετοιμασία. Συνεχώς κάνει ραντεβού με πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στο μουσικό φορμάτ, είτε ως διαγωνιζόμενοι είτε ως μέλη της κριτικής επιτροπής. Η Αντζελα Δημητρίου, αν και δεν έχει υπογράψει ακόμα, θεωρείται σίγουρη για την επιτροπή, ενώ τα πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί για να συμμετάσχουν είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου, ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Χριστίνα Παππά, η Λένα Ζευγαρά, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου… Μάλιστα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα βρεθεί στο «Just the 2 of us» καθώς είναι κολλητή φίλη του Νίκου Κοκλώνη. Mε το παραπάνω φορμάτ οι άνθρωποι του OPEN στοχεύουν να διατηρήσουν τα καλά ποσοστά που κάνει κατά το πρώτο μισό της σεζόν το «X-Factor» και να «τραβήξουν» ακόμη περισσότερο κοινό με μία μεγάλη παραγωγή, όπως αυτή που ετοιμάζεται.

Από το περιοδικό TV KOYS KOUS που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής