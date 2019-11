Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο «Ιρλανδός» και οι τέσσερις θρύλοι

21/11/19 • 12:36 | UPD 21/11/19 • 12:36 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

«Ο Ιρλανδός» του Σκορσέζε κάνει μεγάλη πρεμιέρα απόψε στις αίθουσες και βάζει αμέσως υποψηφιότητα για την ταινία της χρονιάς. Μαζί του καταφτάνουν και άλλες «μικρότερες», αλλά με επίσης αρκετό ενδιαφέρον ταινίες, φτιάχνοντας ένα ελκυστικό πακέτο προτάσεων για κινηματογραφική έξοδο.

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ (THE IRISHMAN)

ΗΠΑ, 2019 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ, ΑΛ ΠΑΤΣΙΝΟ

Τον αποχαιρετισμό μιας γενιάς υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε στη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του. Μιας γενιάς που αποτελείται από τον ίδιο και τους «φίλους» του μπροστά από την κάμερα, τους Ντε Νίρο, Πατσίνο, Καϊτέλ και Πέσι, μιας γενιάς που «είδε» την Αμερική μέσα από τη ματιά των φυλών που την έκαναν αυτό που είναι σήμερα, των φυλών που πάλεψαν για την επιβίωση και την εξουσία κρατώντας από ένα περίστροφο σε κάθε χέρι. Αφορμή για αυτή την εξιστόρηση που ξεπερνά τις τρεις ώρες και σε κρατά καθηλωμένο στο κάθισμά σου, αδυνατώντας να ανοιγοκλείσεις τα βλέφαρά σου για να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο από όσα διαδραματίζονται, είναι ο βίος και η πολιτεία του Φρανκ Σίραν, που από μεταφορέας κρεάτων μεταμορφώνεται σε πρωτοπαλίκαρο του νονού Ράσελ Μπαφαλίνο και στη συνέχεια στενός συνεργάτης του συνδικαλιστή Τζίμι Χόφα.

Η αφήγηση γίνεται με εκτεταμένες αναδρομές στο παρελθόν, εξ ου και η διαρκής σχεδόν χρήση ψηφιακών εφέ, που δείχνουν τους Ντε Νίρο και Πέσι, κυρίως, νεότερους κατά αρκετές δεκαετίες, καθώς ο κορμός της ιστορίας λαμβάνει χώρα στη δεκαετία του ’70.

Ο Σκορσέζε καταφέρνει με άνεση να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, παρά τη βροχή των επεισοδίων, τους μακροσκελείς διαλόγους και την εναλλαγή των προσώπων. Αλλά είναι αυτοί οι τρεις μεγάλοι πρωταγωνιστές (Ντε Νίρο, Πέσι και Πατσίνο) που μας θυμίζουν τους παλιούς, καλούς εαυτούς τους και μας κάνουν να μην μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω τους.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ

(ΕΛΛΑΔΑ, 2019)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ

Η πιο πλήρης και ώριμη ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα έως σήμερα (οι προηγούμενες ήταν η «Χώρα προέλευσης» και η «Εκρηξη») είναι ένα ευθύβολο, αιχμηρό σχόλιο απέναντι στην παθογένεια και τη σήψη που κρύβουμε κάτω από το χαλί είτε πρόκειται για τις κλειστές κοινωνίες είτε για την ελληνική περιφέρεια είτε για τα πρόσωπα της διπλανής πόρτας που πασχίζουν να κρατήσουν τη βιτρίνα τους καθαρή όταν στα πίσω δωμάτια διαπράττονται εγκλήματα. Πρόκειται για μια βαθύτατα πολιτική ταινία μεταμφιεσμένη σε αστυνομικό θρίλερ που εξελίσσεται στο Μεσολόγγι και τα απομακρυσμένα παραπήγματα δίπλα στη λιμνοθάλασσα όπου οι συναλλαγές δεν γνωρίζουν φραγμούς και ηθική.

Εκεί ζει τα τελευταία δέκα χρόνια η αστυνομική διευθύντρια του τοπικού τμήματος, με μετάθεση από την Αθήνα, η οποία σε μια προσπάθειά της να διαγράψει από τη μνήμη της όσα φαιδρά καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά, έχει παραδοθεί στο αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Ενα έγκλημα θα την επαναφέρει και θα αποκαλύψει στο φως τις σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης που ισχύουν στο παρασκήνιο.

Εκτός από τη σπουδαία δουλειά στη φωτογραφία, τη μουσική επένδυση της ταινίας και την εκμετάλλευση των τοπίων, ο Σύλλας Τζουμέρκας έχει καταφέρει να αποσπάσει οριακές ερμηνείες από την Αγγελική Παπούλια, τη Γιούλα Μπούνταλη και τον Χρήστο Πασσαλή, τη στιγμή που ο ίδιος δεν διστάζει να μας φέρει απέναντι στο «πρόσωπο του τέρατος» μετωπικά.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ

(GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIJA)

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΕΟΝΑ ΣΤΡΟΥΓΚΑΡ ΜΙΤΕΦΣΚΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΖΟΡΙΚΑ ΝΟΥΣΕΒΑ, ΛΑΜΠΙΝΑ ΜΙΤΕΦΣΚΑ

Η άνεργη Πετρούνια ζει με τους γονείς της σε ένα χωριό της Βόρειας Μακεδονίας και, απογοητευμένη από την απουσία προοπτικής και τις υποσχέσεις του αέρα, βουτάει τα Θεοφάνεια στο νερό και πιάνει το σταυρό. Το γεγονός ισοδυναμεί με σκάνδαλο, καθώς μόνο άνδρες επιτρέπεται να βουτάνε στο έθιμο. Η μητέρα της, μια δημοσιογράφος από τα Σκόπια, το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ο ιερέας και φυσικά οι έξαλλοι άνδρες του χωριού θα την ακολουθήσουν στο τμήμα όπου θα παιχθεί το θέατρο του παραλόγου.

Σαφέστατη η στόχευση της Μίτεφσκα, καθώς σε μια εποχή που οι γυναίκες διεκδικούν εκ νέου ίσα δικαιώματα και αυτοδιάθεση, μια νεαρή κοπέλα κάνει το αδιανόητο και σπάει τις ξύλινες παραδόσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η «Πετρούνια» διακρίνεται για την οικονομία της στο σενάριο, καθώς μέσα σε μιάμιση ώρα η Μίτεφσκα θίγει επαρκέστατα τα ζητήματά της, ενώ τα «άγνωστα» πρόσωπα που ενσαρκώνουν τους ήρωές της το κάνουν με εξαιρετική προσήλωση, ακρίβεια και ευστοχία.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

RBG: Μια ζωή για τη δικαιοσύνη ***. Ντοκιμαντέρ των Τζούλι Κοέν, Μπέτσι Γουέστ

Η μικροσκοπική Αμερικανίδα Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Πρωτοστάτησε από τη δεκαετία του ’70 ως νομικός και δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στα δικαιώματα των γυναικών και στην εδραίωση της ισότητας των δύο φύλων. Και το έκανε αυτό με εξαιρετική πίστη, υπομονή, εργατικότητα και σπάνια κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της πορείας της στην έδρα. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της και παράλληλα μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία μαζί της για όσους δεν έχουν υπόψη τους την εξαιρετική συμβολή της στα δημόσια ζητήματα.

Οι άγγελοι του Τσάρλι. Της Ελίζαμπεθ Μπανκς με τις Κρίστεν Στιούαρτ, Ελίζαμπεθ Μπανκς

Τέσσερις δυναμικοί Αγγελοι δουλεύουν για τον μυστηριώδη κύριο Τσάρλις Τάουνσεντ, όπου οι έρευνές του έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως. Εχοντας συγκεντρώσει τις πιο έξυπνες, πιο γενναίες και εξαιρετικά εκπαιδευμένες γυναίκες ανά τον κόσμο, τώρα υπάρχουν διάφορες ομάδες Αγγέλων καθοδηγούμενες από διαφορετικά αφεντικά στις πιο απαιτητικές αποστολές.

Μπένι (2006). Του Χόρχε Λουίς Σάντσεθ με τους Ρένι Αροζαρένα, Ενρίκε Μολίνα

Η ταινία βασίζεται στη ζωή του Benny Moré, ενός από τους κορυφαίους τραγουδιστές της Κούβας. Χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια, η ταινία δείχνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του από την παιδική του ηλικία μέχρι την παραμονή και την επιτυχημένη καριέρα του στο Μεξικό, το ταξίδι του στη Βενεζουέλα και, τέλος, τον τραγικό θάνατό του.

Από την έντυπη έκδοση