Μπορεί το Game of Thrones να είναι από καιρό παρελθόν, αλλά η μυθολογία του δεν θα πάψει να μας απασχολεί για την επόμενη 5ετία τουλάχιστον.

Έχουν περάσει περίπου 5 μήνες από το φινάλε του Game of Thrones. Από την επόμενη κιόλας μέρα ξεκίνησε ο σχεδιασμός του HBO για την επόμενη τηλεοπτική μεταφορά από τα βιβλία του Μάρτιν. Ήδη πριν ξεκινήσει η 8η σεζόν, είχαν ανακοινωθεί οι προθέσεις του δικτύου για τουλάχιστον 4 μεταφορές και με ενδεχόμενο για μία πέμπτη. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε ήδη μια απόρριψη ιδέας.

Η Τζέιν Γκόλντμαν είχε πάρει το πρώτο «Οκ» από τον διευθυντή Κέισι Μπλόις για να εξελίξει την ιδέα της σε ένα σενάριο και να γυριστεί ο πιλότος, ώστε να δουν αν μπορεί να προχωρήσει. Από ένα σημείο και μετά, έμοιαζε δεδομένο πως το prequel της θα ήταν το πρώτο spin-off που θα βλέπαμε το 2021. Για μέρες διαβάζαμε ονόματα ηθοποιών που τα προσλάμβαναν για το καστ, είχαμε δει τη Ναόμι Γουότς να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γυρίστηκε ο πιλότος, αλλά…Το HBO φέρεται να μην έμεινε ικανοποιημένο και ενημέρωσε τη Γκόλντμαν για το τέλος της συνεργασίας ως προς αυτό το πρότζεκτ.

Αυτό το prequel θα μας μετέφερε 10.000 χρόνια πίσω σε σχέση με τα γεγονότα του Game of Thrones και θα βλέπαμε το πώς ορθώθηκαν οίκοι όπως των Σταρκ και των Ταργκάρυεν. Θα βλέπαμε επίσης την αρχή των White Walkers, τότε που τα παιδιά των λουλουδιών δημιούργησαν τον Night King.

Ήδη όμως από τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί μια νέα πρόταση, πάλι για prequel. Αυτό το σενάριο παρουσιάζεται από τις πληροφορίες του Entertainment Weekly ως πολύ πιο σαφές στις αναφορές του προς το σύμπαν του Game of Thrones. Χρονικά τοποθετείται 300 χρόνια πίσω, στην αρχή της πτώσης του Οίκου των Ταργκάρυεν με τον εμφύλιο που αναφέρεται στο Dance of Dragons. Αυτό το spin-off έχει μάλιστα και τίτλο, το House of the Dragon.

Η διαδικασία προπαραγωγής γι΄αυτή την ιδέα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει και σε αυτή να περιμένουμε τον πιλότο που θα δει το HBO για να δώσει την τελική έγκριση. Ο χρόνος πλέον έχει αρχίσει να πιέζει. Το πλάνο του καναλιού θέλει να υπάρχει κάτι έτοιμο για να ξεκινήσει ως τις αρχές του 2021. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τη βιομηχανία του θεάματος με τη γιγάντωση του streaming, αλλά και την κυκλοφορία των νέων ταινιών Marvel και DC. Στο HBO θέλουν να έχουν ένα πολύ δυνατό χαρτί ως τότε.

Όσο για τα τουλάχιστον ακόμα δύο πρότζεκτ, αυτά θα πάνε πιο μετά χρονικά.