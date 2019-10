The Outsider: Άλλο ένα έργο του Στίβεν Κινγκ που γίνεται σειρά [trailer]

19/10/19 • 15:50 | UPD 19/10/19 • 15:50 Newsroom eleftherostypos.gr

Άλλο ένα έργο του Στίβεν Κινγκ βρίσκει το δρόμο του προς τη μυθοπλασία, με το The Outsider να γίνεται σειρά στο HBO.

Αν μετρήσει κανείς πόσα έργα του Στίβεν Κινγκ έχουμε δει σε σινεμά και τηλεόραση τα τελευταία 3 χρόνια, σίγουρα θα ξεχάσει κάποιο. Μόνο φέτος είδαμε το δεύτερο μέρος του The It, το Pet Sematary και αναμένουμε το Dr. Sleep. Παράλληλα, συνεχίζεται η σειρά Mr. Mercedes. Από το 2020 θα έχουμε ακόμα μία. Το The Outsider.

Η σύνοψη του βιβλίου του Κινγκ αναφέρει:

Στο πάρκο της Φλιντ Σίτι ανακαλύπτεται το κακοποιημένο πτώμα ενός αγοριού. Καταθέσεις μαρτύρων και αποτυπώματα ενοχοποιούν έναν από τους πιο αγαπητούς κατοίκους της πόλης, τον Τέρι Μέιτλαντ, προπονητή μπέιζμπολ, δάσκαλο, σύζυγο και πατέρα δύο κοριτσιών. Ο ντετέκτιβ Ραλφ Άντερσον διατάζει να συλληφθεί άμεσα, σε δημόσιο χώρο: στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ο Μέιτλαντ έχει άλλοθι και υποστηρίζει την αθωότητά του, όμως ο Άντερσον και ο εισαγγελέας φέρνουν στο φως στοιχεία DNA που ισχυροποιούν την ενοχή του. Ο Μέιτλαντ δεν έχει φυσιογνωμία δολοφόνου. Μήπως όμως είναι… διπρόσωπος; Μήπως υπάρχει κάποιος… ξένος;

Η σειρά δεν αλλάζει τίποτα από την πλοκή, αλλά σίγουρα δημιουργεί την δική της εικόνα, όπως τη φαντάζονται οι σεναριογράφοι και οι παραγωγοί. Πρώτος απ΄όλους ο Τζέισον Μπέιτμαν που αφήνει για λίγο το Ozark στο Netflix, για να ασχοληθεί με το The Outsider, όπου πρωταγωνιστεί. Εκεί κάνει τον Τέρι Μέιτλαντ, δηλαδή τον κατηγορούμενο για τον φόνο.

Μαζί του ο τρομερός Μπεν Μέντελσον, που φαινομενικά δεν κάνει για πρώτη φορά τον κακό της ιστορίας μετά από πολύ καιρό, αφού κινηματογραφικά τα τελευταία χρόνια είναι ο villain. Με μοναδική εξαίρεση το Captain Marvel, όπου κι εκεί όμως ως τέτοιος φάνηκε στην αρχή. Από το trailer που κυκλοφόρησε δίνεται η αίσθηση ότι κι εδώ θα κρύβει μια σκοτεινή ανατροπή ο ρόλος του αστυνομικού που έχει. Το τρίτο σημαντικό όνομα στο καστ είναι η Σίνθια Ερίβο που απολαύσαμε στο Bad Times at El Royale και στο Widows.