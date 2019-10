03/10/19 • 14:05 | UPD 03/10/19 • 14:05 Newsroom eleftherostypos.gr

Τρία χρόνια μετά το Suicide Squad η Μάργκο Ρόμπι επιστρέφει στο ρόλο της Harley Quinn για την ταινία Birds of Prey.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος της stand alone ταινίας με το κορίτσι του Joker που δεν είναι πια κορίτσι του. Ο τίτλος παραπέμπει έντονα στο Birdman του Ινιάριτου, που και πουλί είχε στον τίτλο και σιδηρόδρομος ήταν. Για λόγους ευκολίας θα την λέμε Birds of Prey ή η σύντμηση BOPATFEOHQ. Γράψτε λάθος. Κι αυτό γλωσσοδέτης είναι.

Χθες κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας, αφού είχε διαρρεύσει πριν ένα μήνα από την προβολή του στο Φεστιβάλ του Τορόντο, κι εκεί βλέπουμε την Harley Quinn σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο των γεγονότων του Suicide Squad.

Η Μάργκο Ρόμπι αναλαμβάνει πάλι τον ρόλο και, παρότι εδώ δεν έχουμε ένα origin και μια ιστορία ανάδυσης, μπορούμε να πούμε πως το trailer προμηνύει μια πολύ καλή ερμηνεία από την Αυστραλίδα ηθοποιό. Σε αντίθεση με τον Joker του Φοίνιξ, ο ρόλος της δεν είναι μοναχικός και σκοτεινός. Ούτε κρύβεται πίσω από ένα μακιγιάζ ή μέσα στο πλήθος. Η Harley Quinn αναζητά την αναγνώριση στο Birds of Prey. Είναι η στιγμή της χειραφέτησής της.

Από τα συμπέρασματα του trailer, φαίνεται πως η σκηνοθέτιδα Κάθι Γιαν έχει βάλει την απαραίτητη δόση girly αίσθησης και woman empowerment χωρίς να κάνει σφόδρα πολιτικοφεμινιστική την ταίνια. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό άμα τη κυκλοφορία της τον ερχόμενο Φεβρουάριο.