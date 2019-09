Lord of the Rings: Διέρρευσε το πρώτο όνομα πρωταγωνιστή για τη σειρά του Amazon

Μετά από αρκετό καιρό αναμονής και μεγάλης κρυψίνοιας από το Amazon, αρχίζουν ξανά να βγαίνουν στο φως στοιχεία για τη σειρά Lord of the Rings που έχει ανακοινωθεί το Νοέμβριο του 2017 ότι θα γίνει από την πλατφόρμα. Το τελευταίο που είχαμε δει ήταν ένας χάρτης που μας κατηύθυνε στην περιοχή, άρα και την εποχή που θα κινηθεί η σειρά. Τώρα γνωρίζουμε και το πρώτο όνομα του καστ.

Το Variety κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες την είδηση ότι ο Γουίλ Πόλτερ, ένας νεαρός Βρετανός ηθοποιός, θα αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της σειράς, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο ρόλος για τον οποίο προορίζεται. Ο Πόλτερ έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στο The Revenant με τον ΝτιΚάπριο πριν 4 χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο τον περασμένο Δεκέμβριο με το Black Mirror: Bandersnatch. Εσχάτως κυκλοφόρησε και η ταινία Midsommar στην οποία επίσης πρωταγωνιστεί.

