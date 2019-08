Η Μισέλ Ομπάμα θα συμμετέχει σε σειρά για τις Πρώτες Κυρίες…διά της Βαϊόλα Ντέιβις

30/08/19 • 20:00 | UPD 30/08/19 • 20:00 Newsroom eleftherostypos.gr

Δε θα μπορούσε να υπάρξει άλλη καλύτερη από την Βαϊόλα να υποδυθεί μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες του Λευκού Οίκου, τη Μισέλ Ομπάμα.

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Είναι μια πλευρά της αμερικάνικης ιστορίας που η τέχνη δεν έχει αποδώσει σε μεγάλο βαθμό. Μόνο το Jackie του 2016 και ορισμένες περιπτώσεις όπου οι Πρώτες Κυρίες ήταν στο πλάι των συζύγων κι η αφήγηση δεν ήταν υπό την οπτική τους. Άλλη ταινία η σειρά που να εμβαθύνει σε αυτές δεν υπάρχει. Αυτή την τρόπον τινά αδικία θα αποκαταστήσει η Βαϊόλα Ντέιβις υποδυόμενη τη Μισέλ Ομπάμα.

Το δίκτυο Showtime θα αναλάβει να τρέξει μια μίνι σειρά που θα εστιάζει στη δράση της ανατολικής γωνιάς του Λευκού Οίκου. Εκεί όπου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, είναι το γραφείο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ (FLOTUS).

Στην παραγωγή της σειράς είναι η Βαϊόλα Ντέιβις που ήρθε ο καιρός να αφήσει πίσω της το How to Get Away With Murder. Ούσα πλέον μια ηθοποιός εγνωσμένης αξίας διεθνώς, είναι σε θέση να χτίσει μια τέτοια παραγωγή. Και δεν θα είναι μόνο στην παραγωγή. Θα υποδυθεί και την προφανή Πρώτη Κυρία, δηλαδή τη Μισέλ Ομπάμα. Μια επιλογή που είμαστε βέβαιοι ότι θα ενθουσιάσει τη Μισέλ και σίγουρα θα υπάρξει τετ α τετ των δύο για ανταλλαγή απόψεων προσέγγισης του ρόλου.

Στη σειρά που θα τιτλοφορείται First Ladies, θα δούμε και τις Ελεανόρ Ρούζβελτ και την Μπέτι Φορντ. Γι΄αυτές δεν έχει υπάρξει ακόμα ανάθεση ρόλου. Η σειρά προορίζεται για πάνω από μία σεζόν και μένει να μάθουμε πόσα επεισόδια θα πιάνει κάθε Πρώτη Κυρία.