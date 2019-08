24/08/19 • 13:37 | UPD 24/08/19 • 13:38 Newsroom eleftherostypos.gr

Έτοιμο να μας στερήσει κάθε έννοια κοινωνικής ζωής είναι το Disney+, η streaming πλατφόρμα της Disney που θα είναι διαθέσιμη από τις 12 Νοεμβρίου. Κι αυτό γιατί έχει ανακοινώσει ήδη μια πλειάδα σειρών μέχρι και το τέλος του 2021. Μετά τις 5 σειρές που ανακοινώθηκαν στην Comic Con του Σαν Ντιέγκο, ανακοινώθηκαν χθες άλλες τρεις, ενώ έχουμε και το trailer για το The Mandalorian.

Αυτό το τελευταίο είναι και η αφορμή γι΄αυτό το κείμενο. Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε ακόμα ένα μεγάλο project της καριέρας του με τηλεοπτική κατεύθυνση. Μετά το Game of Thrones και το Narcos, είναι πρωταγωνιστής σε μια σειρά που αναμφίβολα θα την δει πολύς κόσμος. Ίσως και περισσότερος από τα προηγούμενα δύο.

Στο The Mandalorian ακολουθούμε μια ακόμα ξεχωριστή ιστορία του Star Wars, μετά απ΄αυτή του Μπόμπα Φετ. Ο Mandalorian είναι ένας outlaw της Αυτοκρατορίας στην εποχή μετά την πτώση της και πριν την άνοδο του Πρώτου Τάγματος. Κινείται στις παρυφές του γαλαξία και ζει ως bounty hunter τρόπον τινά. Εκεί όπου κανείς δεν μπορεί να τον συλλάβει, εκεί όπου η μόνη εξουσία είναι η δύναμη του ισχυρότερου, ο Mandalorian θα μας ταξιδέψει σε έναν σκιώδη κόσμο του Star Wars Galaxy.

Κι αυτή δεν θα είναι η μόνη σειρά Star Wars που θα δούμε. Μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι τον Γενάρη θα ξεκινήσουν γυρίσματα και για την ιστορία του Obi Wan Kenobi. Η πρόεδρος της Lucasfilm Καθλίν Κένεντι ανακοίνωσε χθες στην Έκθεση D23 στο Αναχάιμ της Καλιφόρνια τη σειρά όπου θα πρωταγωνιστήσει ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ. Ο ΜακΓκρέγκορ είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ότι θα το ήθελε πολύ και φαίνεται πως το ίδιο ήθελαν και στην Disney.

Εκτός από το σύμπαν του Star Wars, έχουμε κι αυτό της Marvel. Στην ίδια έκθεση ανακοινώθηκαν τρεις ακόμα σειρές. Πρόκειται για τα Ms. Marvel, Moon Knight και το SheHulk.

Αν συνυπολογίσουμε τις σειρές Falcon & the Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye, Loki και το What If, τότε συνειδητοποιεί κανείς ότι μιλάμε για έναν ορυμαγδό σειρών.

Η πλατφόρμα της Disney έχει ανακοινωθεί για τις 12 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και την Ολλανδία. Στις 19 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει και σε Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία. Μένει να δούμε αναλυτικά σε ποιες χώρες θα είναι διαθέσιμη και σαφώς πότε θα ισχύσει για την Ελλάδα.