Οι 75 καλύτερες ταινίες της 10ετίας – Στην 47η θέση ο Αστακός του Λάνθιμου

08/08/19 • 16:09 | UPD 08/08/19 • 16:09 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Μπορεί το 2019 να θέλει ακόμα 4 μήνες και 23 μέρες για να τελειώσει, ώστε να συμπληρωθεί μια δεκαετία, όμως οι άνθρωποι του WorldofReel.com ήθελαν να είναι λίγο πιο γρήγοροι στη δράση τους και ζήτησαν από 250 κριτικούς κινηματογράφου, κινηματογραφικές και ακαδημαϊκούς ανά τον κόσμο να δώσουν τη δική τους λίστα με τις 5 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας.

Από το σύνολο των ψήφων θα έβγαινε και η λίστα με τις 50 καλύτερες. Αυτός ήταν ο στόχος. Υπήρξαν όμως αρκετές που ισοβάθμησαν και κάπως έτσι φτάσαμε στις 80.

Δεν είναι ευκρινής από την ιστοσελίδα ο τρόπος που μετρήθηκαν οι ψήφοι, αν δηλαδή επρόκειτο για μια απλή πρόσθεση ή αν μέτρησε ως κριτήριο της θέσης της κάθε ταινίας ο αριθμός των φορών που βρέθηκε σε αυτή τη θέση στις πεντάδες όσων κλήθηκαν να ψηφίσουν. Αυτό διαβάζεται περίπλοκα. Εννοούμε ότι οι 250 κριτικοί κλήθηκαν να γράψουν απλώς πέντε ταινίες ή να τις γράψουν με σειρά προτίμησης;

Ελάχιστη σημασία έχει, μιας και σε κάθε περίπτωση το Mad Max θα έβγαινε πρώτο. Συνολικά πήρε 54 ψήφους, τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία της 80άδας. Στη δεύτερη θέση είναι το Δέντρο της Ζωής του Τέρενς Μάλικ, ενώ μίνι έκπληξη αποτελούν η 3η θέση για το Moonlight και η 5η για το The Social Network. Αρκετά ενδιαφέρον fact επίσης είναι πως μόλις 2 από τις ταινίες κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Κάτι που εξηγείται εν πολλοίς από το ότι στη λίστα υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες μη αμερικάνικου σινεμά.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Lobster που ισοβαθμεί στη θέση νούμερο 47 μαζί με άλλες 15 ταινίες που πήραν συνολικά 5 ψήφους. Προφανώς μια τέτοια λίστα επιδέχεται διαφοροποιήσεων ανάλογα με τα προσωπικά κριτήρια, όπως η απουσία του Κουέντιν Ταραντίνο που σε αυτή τη δεκαετία έβγαλε το Django και το H8ful Eight. Δε μπορεί κανένα από τα 2 να μην χωρούσε σε μια τόσο μακροσκελή λίστα. Από την άλλη, μιλάμε για 250 ανθρώπους που προσμετρήθηκαν οι επιλογές τους. Οπότε δε μπορεί να παρθεί αδιάφορα.

01. Mad Max: Fury Road

02. The Tree of Life

03. Moonlight

04. Boyhood

05. The Social Network

06. The Master

07. Roma

08. Phantom Thread

09. A Separation

10. Inside Llewyn Davis

10. Get Out

12. Under the Skin

13. Carol

13. Margaret

15. Toni Erdmann

15. Uncle Boonmee

17. Twin Peaks: The Return

18. Her

18. Call Me By Your Name

20. The Act of Killing

20. Inception

20. Holy Motors

23. La La Land

23. 12 Years A Slave

25. Certified Copy

26. The Florida Project

26. Amour

26. Ida

29. Melancholia

30. Once Upon A Time In Anatolia

30. No Home Movie

30. Dunkirk

30. Zama

30. The Wolf of Wall Street

30. Phoenix

36. Inherent Vice

36. Inside Out

36. Blue is the Warmest Color

36. Timbuktu

36. Silence

36. The Assassin

36. Tinker Tailor Soldier Spy

36. The Turin Horse

36. Drive

36. Only Lovers Left Alive

36. The Grand Budapest Hotel

47. Manchester by the Sea

47. It’s Such A Beautiful Day

47. Son of Saul

47. Leviathan

47. First Reformed

47. Toy Story 3

47. Faces Places

47. The Rider

47. Sorry to Bother You

47. The Clouds of Sils Maria

47. You Were Never Really Here

47. The Great Beauty

47. Mysteries of Lisbon

47. Burning

47. Goodbye to Language

47. The Lobster

47. Upstream Color

64. Elle

64. Certain Woman

64. A Ghost Story

64. Bridesmaids

64. The Immigrant

64. Gravity

64. Stories We Tell

64. Beasts of the Southern Wild

64. Whiplash

64. The Other Side of the Wind

64. The Revenant

64. Foxtrot

64. Blue Valentine

64. Birdman

64. Arrival

64. Ex-Machina

64. If Beale Street Could Talk