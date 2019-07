The Irishman: Οι πρώτες φωτογραφίες από την επανένωση Σκορσέζε-Ντε Νίρο-Πέσκι

30/07/19 • 19:56 | UPD 30/07/19 • 19:56 Newsroom eleftherostypos.gr

Εποχές Goodfellas θα θυμηθεί το κινηματογραφικό κοινό από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αρχής γενομένης από τα τέλη του μήνα και το Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Σε εκείνη την περίοδο και δη στην πρεμιέρα είναι που θα προβληθεί το The Irishman, η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Κι αυτό το στοιχείο είναι το λιγότερο ελκυστικό πάνω της.

Δεν το λέμε υποτιμητικά προς τον σπουδαίο σκηνοθέτη. Το αντίθετο. Το πιο σημαντικό είναι πως σε αυτή την ταινία παραγωγής Netflix, ο Μάρτιν Σκορσέζε επανενώνεται με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζο Πέσκι. Με τον Ντε Νίρο είχε συχνά επαφές και έκαναν δουλειές, αλλά αυτή η τριάδα δεν υπήρξε ποτέ ξανά μαζί από το 1990. Μάλιστα, ο Πέσκι ήρε την απόφαση του να αποσυρθεί από την υποκριτική μόνο και μόνο για να κάνει τη χάρη στον φίλο του Σκορσέζε και να παίξει στο The Irishman.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι πως σε αυτή την ταινία ο Σκορσέζε συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Αλ Πατσίνο. Ένας Πατσίνο που φέτος έχει την τιμή να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα σε δύο ταινίες με εντυπωσιακό καστ. Η έτερη είναι το επερχόμενο Once Upon A Time In Hollywood του Ταραντίνο.

Όσον αφορά το The Irishman, κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από την ταινία όπου βλέπουμε τους Ντε Νίρο, Πέσκι και Πατσίνο κάπως περίεργους. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτή τη βιογραφία βλέπουμε τους χαρακτήρες στο πέρασμα αρκετών ετών. Για να επιτευχθεί ένα πιστευτό αποτέλεσμα, η παραγωγή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε και στο Captain Marvel με τον Σάμιουελ Τζάκσον.

Η ταινία πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του Ιρλανδού Φρανκ Σίραν που έγινε ο go to guy της ιταλικής μαφίας και πιο συγκεκριμένα του αρχιμαφιόζου της Πενσυλβάνια Ράσελ Μποφαλίνο. Υπό τις διαταγές και την πληρωμή του ο Σίραν εκτέλεσε πολλούς ανθρώπους, όμως είναι ένας που έμεινε στην ιστορία. Ο Τζίμι Χόφα ήταν ηγέτης του συνδικαλιστικού κινήματος των φορτηγατζήδων και η δολοφονία του έμεινε στην ιστορία γιατί το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ!

Τα όσα συμβαίνουν είναι πραγματικά γεγονότα και έχουν βασιστεί στις περιγραφές που έκανε ο ίδιος ο Φρανκ Σίραν στον δημοσιογράφο Τσαρλς Μπραντ.

