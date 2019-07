Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ του Blade Runner!

24/07/19 • 20:44 | UPD 24/07/19 • 20:54 Newsroom eleftherostypos.gr

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ολλανδός ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ο Χάουερ είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός για την εντυπωσιακή ερμηνεία του στο πρωτοποριακό φιλμ «Blade Runner».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Ρούτγκερ Χάουερ πέθανε στις 19 Ιουλίου στο σπίτι του, ενώ κηδεύτηκε σήμερα.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά “Floris”. Το 1982, όμως, η καριέρα του απογειώθηκε όταν έπαιξε, στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, στο μεγαλειώδες “Blade Runner” του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Άλλες σημαντικές ερμηνείες του ήταν σε ταινίες όπως Flesh+Blood, Blind Fury, The Hitcher, Escape from Sobibor (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), Nighthawks, Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, και The Rite.