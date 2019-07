Το Avengers Endgame πέτυχε τον ιστορικό στόχο – Έγινε η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών

22/07/19 • 16:26 | UPD 22/07/19 • 16:27 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Ήταν ένας στόχος που είχε θέσει ευθύς εξ αρχής η Marvel. Οι πρώτες δύο βδομάδες της ταινίας στις αίθουσες τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο έδειχναν πως θα επιτευχθεί εύκολα. Στη συνέχεια όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν και το Avengers Endgame ξέμενε από καύσιμα στην τελική ευθεία. Μέχρι που η Marvel έκανε την κίνηση ματ. Έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στην παρουσία της ταινίας στις αίθουσες.

Το έκανε μάλιστα προσφέροντας το τυράκι των 7 λεπτών παραπάνω υλικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί το τελικό πουσάρισμα και η ταινία-ορόσημο για την εποχή μας, το ουσιαστικό φινάλε της 4ης φάσης του MCU κατάφερε να ξεπεράσει σε έσοδα το Avatar του Τζέιμς Κάμερον.

Με 2,79 δισεκατομμύρια δολάρια το Avengers Endgame άφησε πίσω του κατά περίπου 12 εκατομμύρια το Avatar και το εκθρόνισε μετά από μια δεκαετία ακλόνητης κυριαρχίας. Παρά το ότι δεν ενσωματώνεται ο πληθωρισμός στα ποσά, πρόκειται για ένα τρομερό επίτευγμα. Την ανακοίνωση για την ιστορική πρωτιά έκανε ο Κέβιν Φάιγκ, CEO της Marvel, στην Comic Con του Σαν Ντιέγκο στο πάνελ της εταιρείας το Σάββατο.

Στο ίδιο πάνελ είναι που ανακοινώθηκαν τα επόμενα σχέδια της Marvel σε σινεμά και streaming, μιας και από το φθινόπωρο θα μπει στο παιχνίδι και το κανάλι της Disney, το Disney+. Εκεί, εκτός από τα μεγάλα blockbusters της Marvel, θα έχουμε και πρωτογενές υλικό με σειρές. Η Marvel ετοιμάζει 5 σειρές που θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν σταδιακά από το 2020. Hawkeye, Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier και What If θα προσφέρουν μια διευρυμένη ματιά στη μυθολογία της μετά-Avengers εποχής.

Την ίδια στιγμή έχουμε τα κινηματογραφικά πρότζεκτ με το τέταρτο Thor, το Dr. Strange 2 και το Black Widow origin που θα έχουν ορισμένες ημερομηνίες για κυκλοφορία. Παράλληλα, υπάρχουν τα καινούργια Eternals και Shang-Chi που επίσης θα βγουν ως το 2021 στις αίθουσες για να ολοκληρώσουν την 4η φάση του MCU, αλλά και το reboot του Blade που μετά τον Γουέσλι Σνάιπς θα πέσει στους ώμους του οσκαρικού Μαχέρσαλα Αλί. Όπως όλα δείχνουν μέρος της πέμπτης φάσης θα είναι τα sequel του Black Panther και της Captain Marvel, το τρίτο Guardians of the Galaxy, το τρίτο Spider-Man και ενδεχομένως ένα τρίτο Ant-Man.