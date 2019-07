Top Gun Maverick: Το πρώτο trailer για το sequel της θρυλικής ταινίας

19/07/19 • 18:22 | UPD 19/07/19 • 19:28 Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Τομ Κρουζ δεν θα πάψει ποτέ να είναι ένας από τους καλύτερους action ηθοποιούς και αυτό το πιστοποιεί και η ανοδική πορεία των ταινιών του ποιοτικά ανά τα χρόνια. Για παράδειγμα το Jack Reacher 2 ήταν άψογο για αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο έχει συμβεί με το Edge of Tomorrow και τα Mission Impossible. Το ίδιο εικάζουμε πως θα γίνει και με το sequel του Top Gun.

Take My Breath Away 33 χρόνια μετά με το Top Gun Maverick να έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες το 2020, προς καλοκαίρι μεριά, αλλά με το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε, μπορούμε να πάρουμε μια γεύση για το πως θα τοποθετηθεί στο σινεμά του σήμερα. Δεν είμαστε στο 1986 κι αυτό είναι ταυτόχρονα θετικό μα και αρνητικό. Αυξάνει στο πολλαπλάσιο τις επιλογές της παραγωγής, αλλά μπορεί να επιφέρει εφησυχασμό και να κρύψει τις λεπτομέρειες που έμειναν αδούλευτες.

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συμβαίνει ποτέ σε ταινία του Τομ Κρουζ. Ξέρει τι σημαίνει δράση, ξέρει πως να την φέρει στον καλύτερο βαθμό και στο Top Gun Maverick θα συνδυάζει αυτή του την ικανότητα με το αμερικανιστί mentorship. Ο υπολοχαγός Πιτ Μίτσελ είναι πια στη θέση του δασκάλου κι όχι του μαθητή. Μια νέα γενιά Αμερικάνων καλείται να μάθει από τον καλύτερο τον χειρισμό των μαχητικών αεροσκαφών.