Game of Thrones: Σάλος με την ατάκα της Σάνσα για τον βιασμό της

Σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από την πολιτική και το κοινωνικό μήνυμα σε κάθε, μα κάθε στοιχείο της ζωής, είναι πολύ φυσιολογικό όλο αυτό που ακολούθησε τη φράση της Σάνσα Σταρκ προς τον Houn. Καθισμένοι στο τραπέζι του Γουίντερφελ, στο γλέντι μετά τη νίκη με τους White Walkers, οι δυο τους είχαν μια κουβέντα περί παρελθόντος.

Πίσω στη δεύτερη σεζόν ο Hound της είχε προτείνει να τον ακολουθήσει στην περιπλάνηση του. Εκείνη αρνήθηκε. Σύμφωνα με τον Hound, αν δεν είχε αρνηθεί, δεν θα είχε υπομείνει όσα υπέμεινε. Τον Τζόφρι Μπαράθεον, τον Littlefinger, μα πάνω απ΄όλα τον Ράμσεϊ Μπόλτον και τον βιασμό της πίσω στην 5η σεζόν. «Έχεις αλλάξει Μικρό Πουλάκι» της λέει χαρακτηριστικά ο Κλιγκέιν.

Αρκετοί βέβαια εστίασαν στο σημείο του βιασμού που συμπεριλήφθηκε στους λόγους που εκείνη θεωρεί ότι την άλλαξαν. Ανάμεσα τους και η Τζέσικα Σαστέιν, συμπρωταγωνίστρια της Σόφι Τέρνερ στο επερχόμενο X-Men: Dark Phoenix.

«Ο βιασμός δεν είναι ένα εργαλείο που κάνει δυνατότερους τους χαρακτήρες. Μια γυναίκα δε χρειάζεται να θυματοποιηθεί για να γίνει πεταλούδα. Το μικρό πουλάκι ήταν πάντα Φοίνικας. Η επιβλητική της δύναμη έγινε αποκλειστικά από εκείνη και μόνο» έγραψε στο Twitter.

Rape is not a tool to make a character stronger. A woman doesn’t need to be victimized in order to become a butterfly. The #littlebird was always a Phoenix. Her prevailing strength is solely because of her. And her alone.#GameOfThrones pic.twitter.com/TVIyt8LYxI

— Jessica Chastain (@jes_chastain) May 7, 2019