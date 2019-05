Game of Thrones: Επεισόδιο-έπος αλλά η βαθμολογία…όχι και τόσο έπος

30/04/19 • 16:45 | UPD 30/04/19 • 16:50 Newsroom eleftherostypos.gr

Από το βράδυ της Κυριακής και μέχρι τώρα όλοι μιλούν για τη μεγαλύτερη μάχη στην τηλεοπτική ιστορία. Πόσοι όμως είδαν Game of Thrones;

Είναι η μάχη που περιμέναμε από το καλοκαίρι του 2017. Μια αναμονή που κορυφώθηκε από την περασμένη Κυριακή όταν το 2ο επεισόδιο της 8ης σεζόν του Game of Thrones έκλεισε με την εικόνα των White Walkers. Παρά το ότι είναι talk of the internet town, για πολλούς δεν ήταν ένα από τα καλύτερα επεισόδια της σειράς.

Με την τηλεθέαση να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή, αφού γίνεται καταμέτρηση και του HBO Go και του HBO On Demand, τα πρώτα στοιχεία δημοφιλίας του επεισοδίου είναι αντικρουόμενα. Από τη μία, μιλάμε για το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης στο Twitter. Σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του μέσου. Μόνο 2 εκατομμύρια tweets αφορούσαν την Άρυα και το πως σκότωσε τον Night King.

Από την άλλη, ο χαμηλός φωτισμός του επεισοδίου αποτέλεσε έναν παράγοντα ανασταλτικό για το κοινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ιστορικό χαμηλό για βαθμολογία του επεισοδίου στο πιο αξιόπιστο των σχετικών με το σινεμά και την τηλεόραση ιστοσελίδων. Το Rotten Tomatoes ανέδειξε ως το τρίτο πιο χαμηλό σε βαθμολογία επεισόδιο του Game of Thrones το The Long Night.

Το 78% είναι το χαμηλότερο των τελευταίων τριών σεζόν και συνολικά στο Game of Thrones έχουν υπάρξει άλλα δύο. Το ένα είναι το «Unbowed, Unbent, Unbroken», επεισόδιο της 5ης σεζόν με 54% που χαντακώθηκε λόγω της σκηνής βιασμού της Σάνσα. Το δεύτερο βρίσκεται στην τρίτη σεζόν κι είναι το The Bear and the Maiden Fair με 77%.